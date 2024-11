Emir si sentirà sconfitto e piangerà con Zeynep: "Divorzierò da Nihan, è finita". Le anticipazioni di Endless Love (il cui titolo originale turco è Kara Sevda) rivelano che nelle prossime puntate Kemal costringerà Emir a firmare un accordo per il divorzio da Nihan, ricattandolo. Kemal e la sua amata inizieranno a progettare il loro futuro insieme a Deniz, mentre Kozcuoğlu sarà disperato e sentirà di aver perso tutto. A consolarlo arriverà Zeynep che per dimostrargli la sua totale devozione gli consegnerà la chiavetta del presunto omicidio di Linda.

La chiavetta con la verità sulla morte di Linda

Nihan e Kemal inizieranno a realizzare il loro sogno perché metteranno Emir con le spalle al muro. Tarik costringerà Galip a confessare gli inganni dell'azienda e darà a Kemal tutta la documentazione necessaria. Soydere a quel punto andrà da Emir e lo ricatterà: dovrà scegliere tra Nihan o andare in prigione. Kozcuoğlu si renderà conto che perderebbe sua moglie in entrambi i casi e quindi firmerà l'accordo per il divorzio. Kemal e Nihan festeggeranno la vittoria con Ayhan e Leyla e finalmente inizieranno a pensare concretamente al loro futuro insieme. La donna si metterà alla ricerca di una casa per la sua famiglia con Kemal, mentre Emir resterà con l'amaro in bocca.

Deluso da Galip che ha ceduto alle minacce di Tarik, Emir andrà a trovare suo padre in prigione e lo rinnegherà. Tutto sembrerà giocare a sfavore di Kozcuoğlu e a rincarare la dose ci sarà anche una coincidenza che potrebbe rovinarlo per sempre. Zeynep, infatti, troverà un pacchetto che tempo prima Hakki aveva inviato a Kemal e che non era mai arrivato nelle mani di Soydere.

La ragazza visualizzerà il contenuto della chiavetta all'interno del pacco e vedrà il video integrale della notte del finto omicidio di Linda per cui era stato accusato Ozan.

La sconfitta di Emir Kozcuoğlu

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che Zeynep avrà tra le mani la prova che farebbe finire Emir in carcere e deciderà di chiamare Kemal per parlargliene.

Quando Soydere andrà da lei e le dirà di aver costretto Emir al divorzio, però, Zeynep deciderà di non dirgli più nulla della chiavetta. La ragazza continuerà a sognare un futuro con Emir e non riuscirà a negare a Kemal di amare ancora Kozcuoğlu. Zeynep andrà a casa di Emir e lo troverà in lacrime, distrutto dalla sconfitta.

Kozcuoğlu non avrà più la forza di combattere e aprirà il suo cuore a Zeynep, confidandole che per lui non ha più senso vivere senza Nihan e Deniz. "Divorzierò da Nihan", dirà Emir, "È finita". Zeynep dirà all'uomo che non sarà mai solo e per dimostrarglielo gli consegnerà la chiavetta. "Non voglio vendicarmi", dirà la ragazza, "Distruggi tutto".

Zeynep ha chiesto l'aiuto di Tarik

Nelle puntate in onda in Italia, Zeynep è terrorizzata all'idea di essere arrestata per aver ucciso Ozan. La ragazza ha appena saputo che faranno l'autopsia sul corpo del ragazzo ed è certa che sarà riconosciuta colpevole.

Disperata, la ragazza ha chiesto l'aiuto di Tarik e lui non si è tirato indietro. L'uomo ha assicurato a sua sorella che avrebbe risolto tutto e per questo si è recato al cimitero per spostare il corpo di Ozan e impedire l'autopsia. Le indagini adesso sono nelle mani della detective Mercan, una donna affascinante che ha sin da subito destato la gelosia di Nihan.