Come reagirà Zeynep alla scoperta di aver perso il suo bambino? Si scoprirà nelle prossime puntate di Endless Love. La ragazza, come prevedibile, non la prenderà bene. Dopo un iniziale momento di disperazione, riverserà la sua rabbia su Emir. Secondo lei, se Emir non avesse perso il controllo, scappando di casa per uccidere Kemal, e lei non lo avesse seguito, probabilmente non sarebbe rimasta coinvolta nell'incidente stradale e nulla di tutto questo sarebbe accaduto.

Zeynep e i suoi ricoveri in ospedale

Zeynep si troverà nel letto di un ospedale che ha visitato molto spesso di recente, e mai per lieti eventi.

È stata lì quando stava per perdere il bambino a causa di Nihan, che, non sapendo che la ragazza fosse incinta, l'ha strattonata fino a farle avere delle perdite. Era convinta che Zeynep fosse l'assassina di Ozan e per questo voleva che soffrisse come ha sofferto lui prima di morire.

Non c'è stato solo questo. Zeynep è finita in ospedale anche per lo sparo che le ha inflitto Vildan. Anche lei era convinta che la ragazza avesse ucciso il figlio, così ha pensato di vendicarsi sparandola. Zeynep si è salvata e Vildan non si è mai pentita di quello che ha fatto: per vendicare suo figlio, sarebbe disposta a tutto.

Zeynep affronta da sola la perdita del bambino

In tutte queste occasioni, ha avuto la famiglia vicina, ma questa volta le cose sono diverse.

Zeynep è rimasta coinvolta in un incidente stradale e ha perso il bambino. Tutti sono al matrimonio di Kemal e Nihan, e nessuno sa ciò che la ragazza sta passando. Accanto a lei ci sarà solo Emir e spetterà proprio a lui darle la brutta notizia, i medici non se la sono sentiti di farlo, data la delicatezza della situazione.

Quando Zeynep lo scoprirà, inizialmente sarà sopraffatta dalla disperazione, ma poi affronterà la situazione con lucidità e si renderà conto che il bambino non sarebbe morto se Emir non fosse scappato per andare a uccidere Kemal e lei non l'avesse inseguito per fermarlo.

Emir, Zeynep e la distanza dopo la perdita del bambino

"Mio figlio è morto a causa tua", urlerà Zeynep a Emir, "sei solo un assassino". Emir capirà la situazione, ma, dentro di lui, non tollererà che Zeynep gli dia le colpe di qualcosa che non avrebbe mai voluto che accadesse: il bambino che aspettavano era la sua unica ragione di vita.

Emir lascerà l'ospedale visibilmente scosso e non si farà sentire da Zeynep nei giorni seguenti. L'unica cosa che farà sarà andare a casa di Fehime dopo il matrimonio tra Kemal e Nihan. Le racconterà quanto accaduto e le chiederà di stare accanto a Zeynep, perché ha bisogno del suo sostegno. Lui, invece, cosa farà? Insieme al suo nuovo complice Baran, progetterà un piano per eliminare per sempre Kemal.