Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra amara, che racconta il tormentato e malinconico amore fra due giovani di nome Zuleyha e Yilmaz. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 14 al 20 maggio, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa saranno principalmente incentrate sulla gelosia di Mujgan per Zuleyha, sull'amicizia fra Gaffur e Cetin, sulla decisione di Eyup di costituirsi e al sua conseguente morte, sul danno economico inferto da Demir ad Yilmaz e sui pettegolezzi che colpiranno la famiglia Yaman.

Yilmaz vorrebbe tornare a casa

Le anticipazioni di Terra Amara ci segnalano che Fekeli farà ritorno a casa e incontrerà Hunkar a cui dirà addio dopo averle assicurato il silenzio di Behice. Cercando il talco nella macchina di Yilmaz, Mujgan troverà un foulard e crederà che sia di Zuleyha. Furiosa, la donna si dirigerà a casa della rivale e le farà una scenata di gelosia di fronte a tutti. La furia di Mujgan non si placherà neanche quando Zuleya le dirà che il foulard non è suo. Visto ciò, Demir chiederà ad Yilmaz di trasferirsi. Per non darla vinta al rivale, quest'ultimo si rifiuterà di assecondarlo anche se a Fekeli confiderà di voler tornare a casa sua. Il comportamento autoritario di Behice a casa di Fekeli susciterà la rabbia di Nazire, vocerie al Circolo e la gelosia di Hunkar.

Saniye condurrà Uzum nei campi, mentre Gaffur incontrerà Gulten e Cetin e si arrabbierà con loro.

Eyup ricatta Hatip

Gaffur vorrebbe impedire le nozze della coppia, ma cambierà idea quando Saniye le confiderà che Gulten ha subito una violenza per il quale Yilmaz ha ucciso Ercument. Per questo motivo, l'uomo inviterà a cena Cetin con cui nascerà una profonda amicizia che lo porterà a confidargli tutto il suo passato.

Yilmaz porterà a termine un importante affare che preoccuperà gli Yaman, mentre Fekeli intraprenderà un misterioso affare immobiliare. Eyup si consegnerà alla polizia, affermando di essere il colpevole dell'omicidio di Cengaver. Non credendo alle parole dell'uomo, Yilmaz andrà a trovarlo in carcere per dimostrare che il colpevole è un altro.

Dopo la visita di quest'ultimo, Eyup manderà a chiamare Hatip, chiedendogli il quadruplo dei soldi che gli aveva promesso per addossarsi la colpa. A quel punto, Hatip deciderà di eliminare Eyup, facendolo pugnalare in carcere. L'uomo morirà in ospedale ed Yilmaz si convincerà che l'agguato sia stato ordinato da Demir.

Demir chiede aiuto ad Yilmaz

Fekeli inaugurerà una nuova scuola che intitolerà a Behice come ringraziamento per l'aiuto ricevuto in passato. Hunkar lo verrà a sapere e romperà i rapporti con lui. Demir danneggerà economicamente Yilmaz, annullando diversi ordini pattuiti in precedenza. Julide riceverà una lettera di minacce in cui Demir verrà accusato per l'omicidio di Ercument. A quel punto, l'uomo minaccerà di dire tutta la verità anche a discapito del buon nome della famiglia.

Hunkar e Fekeli sospetteranno che sia stato Behice ad inviare la lettera anche se non sembra essere coinvolta. Mujgan riprenderà di nascosto una conversazione fra Zuleyha e Yilmaz in cui parlano dell'omicidio di Ercument. Gaffur sarà molto felice nel sentire Uzum chiamarlo papa per al prima volta. Ad Adana si diffonderà la voce che Demir abbia ucciso Ercument perché quest'ultimo aveva aggredito Zuleyha. Per questo motivo, la procura riaprirà l'indagini sull'omicidio. Per salvaguardare il buon nome di Zuleyha, Demir incontrerà Yilmaz e Fekeli per trovare una soluzione.