Il famoso programma Uomini e Donne chiuderà anticipatamente la stagione odierna. La puntata finale di U&D andrà in onda oggi 12 maggio. I fan sono rimasti molto delusi dall'annuncio e rimpiangono l'imminente fine del programma che li ha tenuti incollati alla TV fino ad ora: molti spettatori hanno espresso la loro delusione sui social network, manifestando il loro apprezzamento per il programma di Maria De Filippi. Attualmente non ci sono informazioni circa le possibili variazioni al palinsesto di Canale 5 a seguito della chiusura anticipata di Uomini e donne, nonostante si lasci aperta la possibilità di scegliere di trasmettere una "versione allungata" della popolare telenovela turca "Terra Amara".

Per un breve periodo, però, almeno fino alla fine di maggio, al posto del dating show arriverà "Uomini e Donne Story".

Uomini e Donne: chiusura anticipata al 12 maggio

Maria De Filippi ha preso la decisione di chiudere anticipatamente il suo programma Uomini e Donne: l'ultima puntata andrà in onda proprio oggi 12 maggio.

Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe la volontà di mettersi subito al lavoro sulla nuova edizione di Temptation Island, prodotta dalla Fascino - la società di produzione di Maria De Filippi - che farà il suo ritorno su Canale 5 quest’estate dopo un anno sabbatico. La chiusura anticipata del programma Uomini e Donne sembra essere stata presa proprio per organizzare al meglio la nuova edizione di Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia, che è sempre più vicino ai nastri di partenza.

Con il programma concluso e la finale di Amici in programma il prossimo 14 maggio, Maria De Filippi avrà più tempo per dedicarsi al ritorno del docu reality ambientato in Sardegna.

In arrivo 'Uomini e Donne Story'

Il popolare programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi si avvia, dunque, alla precoce conclusione. Il dating show di appuntamenti maggiormente seguito e amato del piccolo schermo sta per chiudere anticipatamente i battenti.

Nonostante la cancellazione inaspettata, però, il pubblico non resterà deluso.

In sostituzione dell'appuntamento abituale, Canale 5 presenterà "Uomini e Donne Story", uno "speciale" che comprenderà una selezione dei momenti più belli e indimenticabili trasmessi durante il programma.

Il programma in questione andrà in onda a partire dalle ore 14:45 del 15 maggio 2023 e rappresenterà un'occasione imperdibile per rivivere le emozioni e le storie d'amore più entusiasmanti vissute durante la lunga e fortunata edizione.

La scelta di Nicole Santinelli

La scelta di Nicole Santinelli andrà in onda oggi 12 maggio. Come trapelato dalle indiscrezioni degli ultimi giorni, la tronista ha scelto di uscire dal programma con Carlo Alberto Mancini, deludendo quindi le aspettative dell'altro corteggiatore, Andrea Foriglio.

Il 9 maggio scorso, durante la registrazione della puntata conclusiva della sua avventura come tronista, la Santinelli ha sconvolto tutti scegliendo Carlo come partner, al posto di Andrea, come presumibilmente si aspettavano i fan. La decisione ha sorpreso tutti, dal momento che fino alla fine sembrava che la tronista fosse maggiormente attratta da Andrea rispetto a Carlo. Prima della decisione, la ragazza ha avuto le sue due ultime uscite con i due corteggiatori.