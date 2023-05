La vita di Hunkar sarà in pericolo nelle puntate della terza stagione di Terra Amara: Yilmaz e Zuleyha, infatti, la riterranno ingiustamente colpevole di aver informato Demir della loro fuga per la Germania, mandandola di fatto a monte.

Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, in due frangenti separati, sia Akkaya che Altun proveranno a farla fuori. Ma inaspettatamente a trarre in salvo Hunkar dalla furia di Zuleyha sarà Sevda, l'ex amante del defunto Adnan Yaman Senior. La donna giungerà appena in tempo per fermare Altun e rivelarle che ad aver spifferato il suo segreto a Demir, in realtà, è stata la maligna Sermin.

Yilmaz vuole uccidere Hunkar

Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Hunkar verrà a conoscenza del piano di Yilmaz e Zuleyha relativo alla loro fuga, ma non si opporrà, anche in virtù della sua ritrovata unione con Ali Rahmet Fekeli. Il giorno della fuga però Demir bloccherà l'auto della moglie e la costringerà a seguirla presso la casa di Sevda, con i figli Adnan è Leyla a seguito.

Dopo aver atteso invano Zuleyha, Yilmaz riporterà il piccolo Kerem a casa da Behice e si recherà come una furia a casa di Hunkar, credendola responsabile di un tradimento nei confronti suoi e di Zuleyha. Con tanto di pistola, Akkaya costringerà la matrona degli Yaman a salire sulla sua auto e a nulla varranno i tentativi di Hunkar di spiegare la propria completa estraneità ai fatti.

Giunti in un capanno abbandonato, Yilmaz legherà la madre di Demir e poi appiccherà un fuoco. Il giovane però non riuscirà a portare a termine il piano, in quanto cambierà idea e non se la sentirà di macchiarsi di un altro delitto. Così, prima che sia troppo tardi, riuscirà a liberare Hunkar, in soccorso della quale nel frattempo arriverà anche Fekeli, avvertito da Gulten di tutta la questione.

Zuleyha minaccia la suocera con un coltello

I momenti ad alta tensione per Hunkar saranno tutt'altro che terminati. Una volta tornata in casa, la matrona se la dovrà vedere anche con Zuleyha la quale farà il suo ingresso in casa armata di un coltello. Altun sembrerà sul punto di eliminare, ma sopraggiungerà Sevda che salverà la vita alla sua nemica.

L'ex amante di Adnan Senior rivelerà a Zuleyha che è stata Sermin a informare Demir della sua fuga. Quindi Altun scoppierà in lacrime e chiederà scusa alla suocera, abbracciandola e quest'ultima la perdonerà. Nel frattempo Zuleyha informerà Yilmaz della colpevolezza di Sermin, dicendosi certa che Sevda non abbia mentito. Vista l'inimicizia più che ventennale che la lega a Hunkar, Sevda non avrebbe motivo di difendere la matrona.