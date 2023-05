Le prossime puntate di Terra amara saranno ricche di emozioni e importanti cambiamenti per i protagonisti di Cukurova. Le anticipazioni di lunedì 8 e martedì 9 maggio, annunciano che a casa Yaman la breve parentesi di armonia terminerà a causa di Mujgan, che dirà a Demir che sua moglie stava allattando suo figlio. L'uomo, pieno di rabbia e impaurito da quelo che potrebbe succedere in futuro, intesterà gran parte dei suoi beni a Leyla. Nel frattempo, Sermin insisterà per riavere Sabahattin e farà leva sulla buona fede di Julide andando a parlare con lei.

Il pubblico ministero ascolterà la ex moglie del suo fidanzato e lascerà Sabahattin che sarà furioso. Infine, Zelis morirà e Uzum potrà contrare sulla presenza di Gaffur e Saniye.

Anticipazioni Terra amara: Demir furioso intesterà i beni a Leyla

Le anticipazioni di Terra Amara di lunedì 8 e martedì 9 maggio raccontano che a casa Yaman l'atmosfera tornerà nuovamente tesa. A riaccendere la furia di Demir sarà Mujgan che non esiterà a raccontargli di aver visto Zuleyha allattare il piccolo Kerem Ali e successivamente gli chiederà anche di controllare sua moglie. Le parole di Mujgan daranno a Demir l'impressione che nulla è cambiato tra Yilmaz e Zuleyha nonostante la nascita dei rispettivi figli e prenderà una decisione importante.

Dopo i consigli di Hunkar, il signor Yaman deciderà di intestare gran parte del suo patrimonio alla piccola Leyla, lasciando fuori Adnan. Questa scelta sarà dettata dal timore che Zuleyha possa rivelare a Yilmaz che il primogenito è suo figlio.

Anticipazioni puntate di lunedì 8 e martedì 9 maggio: Sermin affronterà Julide

Le puntate di Terra amara che andranno in onda lunedì 8 e martedì 9 maggio vedranno protagonista anche Sermin e il suo desiderio di riavere Sabahattin.

Pur di salvare il suo matrimonio, la donna si recherà da Julide e la supplicherà, tentando di impietosirla, di lasciarle campo libero con Sabahattin. Il piano di Sermin funzionerà, perché Julide romperà il fidanzamento con il medico, ma lui sarà furioso. Pieno di rabbia, Sabahattin di precipiterà a casa della sua ex moglie, urlandole che ormai hanno divorziato e per loro non potrà mai esserci un'altra possibilità.

Sentendosi umiliata, la cugina di Demir giurerà vendetta nei confronti del suo ex marito.

Saniye e Gaffur si prenderanno cura di Uzum dopo la morte della madre

Le anticipazioni di Terra amara di lunedì 8 e martedì 9 maggio rivelano che Zelis, la madre della piccola Uzum sarà ricoverata in ospedale e affiderà la sua bambina a Sanye e Gaffur. I due operai si occuperanno di Uzum con amore, anche se lei non riuscirà a toccare cibo. Zelis, purtroppo si aggraverà e perderà la vita nel giro di pochi giorni, ma la donna esalerà l'ultimo respiro con fiducia, perché saprà che sua figlia sarà in buone mani con Gaffur e Saniye.