A qualche ora di distanza da Luca, anche Alessandra Somensi ha usato i social per confermare la fine della storia nata a U&D poco più di una settimana fa. In alcuni video che ha pubblicato su Instagram, la ragazza ha raccontato che lei e il tronista sarebbero stati insieme solo 8 ore e che lui l'avrebbe fatta sentire sbagliata in diverse situazioni. L'ex corteggiatrice ha anche accusato Daffrè di essere una persona poco matura e che avrebbe cercato di cambiarla nell'aspetto e nel modo di fare pur di farla adattare al contesto in cui lui vive.

Aggiornamenti sulla coppia di U&D

La rottura tra Luca e Alessandra di U&D, continua a tenere banco sui social network e sui siti di gossip. Da quando il modello ha ufficializzato la separazione dalla corteggiatrice che ha scelto in tv solo 8 giorni fa, sono trapelate diverse chiacchiere sul perché sarebbe finito tutto in così poco tempo.

Dopo aver taciuto per qualche ora, la bella Somensi ha deciso di esporsi su Instagram per chiarire la propria posizione sia sui rumor che stanno circolando sul suo conto che sul perché tra lei e Daffrè non ha funzionato.

"Sta diventando tutto ridicolo e sto passando per la persona che non sono. Lui sta dando corda ad accuse senza senso, a segnalazioni infondate", ha esordito la giovane nello sfogo che i blog stanno riportando il 18 maggio.

La versione della protagonista di U&D

Dopo aver smentito la segnalazione che è trapelata dopo l'esperienza a U&D con Luca, Alessandra ci ha tenuto a raccontare cosa sarebbe successo dopo che le telecamere di Canale 5 si sono spente.

"Da quando siamo usciti dal programma, non ho potuto passare del tempo con lui. Siamo stati insieme sì e no 8 ore", ha fatto sapere l'ex corteggiatrice su Instagram.

Nel parlare dei pochissimi incontri che ha avuto con Daffrè lontano dai riflettori, la giovane ha aggiunto: "Mi sentivo sbagliata, inadatta. Mi criticava il modo in cui ero vestita, gli occhiali che portavo, i capelli".

La ragazza ha continuato a dire che non è stata una bella sensazione quella che ha provato quando l'ormai ex fidanzato avrebbe cercato di cambiarla sia esteticamente che caratterialmente: "Ma che mi ha scelto a fare?

Poteva prendersene una come piaceva a lui".

Alessandra ha punzecchiato il tronista sulla decisione di chiudere il suo profilo social proprio quando ha ufficializzato la loro rottura: "Ci guadagna con questo giochino".

Le critiche al personaggio di U&D

Dopo aver precisato che Luca è una brava persona ma che forse è meglio come amico che come fidanzato, l'ex corteggiatrice di U&D ha aggiunto: "Nelle relazioni non ci sa fare, non è proprio maturo".

Secondo la versione che ha fornito Alessandra in queste ore, Daffrè avrebbe capito che non erano compatibili dopo poche ore insieme: "Ma dopo così poco tempo, cosa vuoi conoscere di me? Sono basita da come sono andate le cose".

Prima che Somensi si esponesse su Instagram per commentare la loro rottura, l'ex tronista aveva supportato le chiacchiere secondo le quali lei non sarebbe mai stata realmente libera.

In alcuni commenti che ha scritto sotto al suo ultimo post, Luca ha lasciato intendere di credere alle chiacchiere che stanno circolando ultimamente sulla ex, ovvero che sarebbe legata ad un altro uomo e per questo la loro frequentazione non sarebbe mai decollata.

Questa coppia, comunque, detiene il record negativo di durata dopo la scelta: se Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati dopo 15 giorni, i due protagonisti di questa storia hanno deciso di farlo dopo una sola settimana (anche se lei sostiene che avrebbero trascorso insieme soltanto 8 ore dopo lo spegnimento delle telecamere).