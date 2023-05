Luca e Alessandra si sono ufficialmente lasciati. A distanza di una settimana dalla scelta finale avvenuta a Uomini e donne, è giunta già al capolinea la storia d'amore tra l'ex concorrente dell'Isola dei famosi e la giovane corteggiatrice che si è messa in gioco per conquistarlo.

In queste ore, è stato Luca il primo a rompere il silenzio sui social confermando l'addio con la ragazza e poco dopo è arrivata anche la dura reazione di Alessandra, che non si è fatta problemi a smascherare quanto sarebbe accaduto in quei giorni post scelta televisiva.

L'addio tra Luca e Alessandra dopo la scelta finale a Uomini e donne

Nel dettaglio, la storia d'amore tra Luca e Alessandra è giunta al termine a distanza di una settimana dalla registrazione avvenuta a Uomini e donne.

L'ex tronista, questa mattina, ha rotto il silenzio social svelando che delle incomprensioni li hanno portati a dirsi addio definitivamente, dopo aver capito di non essere compatibili per poter stare insieme e proseguire questa storia d'amore.

Parole che, tuttavia, hanno alimentato un grande chiacchiericcio social al punto che Alessandra ha scelto di intervenire in prima persona, spiegando anche la sua versione dei fatti su questo addio.

'Non è una persona matura, sono basita', Alessandra smaschera Luca dopo Uomini e donne

"La verità è che da quando siamo usciti dal programma abbiamo passato insieme 8 ore: in tutto ciò mi sono sentita sbagliata, inadatta. Venivo criticata, tutto molto brutto", ha rivelato l'ex corteggiatrice sui social nel suo durissimo sfogo in cui non si è fatta problemi a raccontare nei dettagli cosa sarebbe accaduto in questi giorni.

"Io non credo che le cose accadano per caso: per quanto possa rimanerci male, in fin dei conti potevo sapere che sarebbe finita così. Quando mi confronti con le altre, io capisco che non ero adatta per te", ha proseguito ancora Alessandra.

"Nelle relazioni non ci sa fare. Non è una persona matura, non è pronto al dialogo, ma all'attacco.

Dopo 8 ore ma cosa vuoi sapere di una persona? Sono basita dalle cose che sono successe", ha aggiunto ancora Alessandra smascherando così l'ex tronista di Uomini e donne sui social.

'Poteva essere una cosa bella', Alessandra delusa dopo l'addio con Luca Daffrè

"Non mi va di passare per quella che non sono. Poteva essere una cosa bella, ma non si possono cambiare le cose che sono successe e forse, alla fine, meglio così", ha chiosato ancora la ragazza pronta a voltare pagina dopo questa delusione.

E, intanto, i fan social di Uomini e donne sperano già di poterla vedere sul trono della trasmissione di Maria De Filippi a partire dal prossimo settembre, con l'inizio della nuova edizione.