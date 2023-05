Oggi, mercoledì 10 maggio, andrà in onda una delle ultime puntata stagionali di U&D. I telespettatori, dunque, stanno per assistere alla scelta di uno dei protagonisti del Trono Classico: Luca Daffré ha preceduto Nicole e ha comunicato la sua preferenza finale tra le ragazze che ha conosciuto in appena due mesi di percorso. Le anticipazioni fanno sapere che non sono mancate le liti soprattutto tra Elio e Tina, ancora l'uno contro l'altro prima dell'inizio della pausa estiva.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Come ha confermato Maria De Filippi il 9 maggio, con le scelte di Luca e Nicole terminano le registrazioni stagionali di U&D.

Il dating-show, dunque, è già in vacanza ma continuerà ad andare in onda fino alla fine del mese: venerdì 12/05 sarà trasmessa l'ultima puntata inedita, mentre da lunedì 15 sarà proposto al pubblico "il meglio di".

Già a partire da oggi, mercoledì 10, i fan assisteranno ad uno dei tanti colpi di scena che i protagonisti del cast hanno regalato nei giorni scorsi: Daffré ha sorpreso tutti prendendo una decisione prima della collega Santinelli.

Tra poche ore, dunque, su Canale 5 andrà in onda il momento in cui il tronista ha comunicato a tutti di volersi fidanzare con Alessandra Comensi.

A differenza di chi l'ha preceduto, però, il modello non si è confrontato anche con le corteggiatrici che ha rifiutato (Alice e Camilla sono rimaste in camerino il giorno delle riprese), anzi ha chiesto ed ottenuto di poter parlare in studio solo con la prescelta.

Emozioni per i giovani di U&D

Luca ha scelto Alessandra e con lei ha ballato sotto la cascata di petali rossi che a U&D simboleggia l'inizio di un nuovo amore. Il modello ha esordito sulla poltrona rossa meno di due mesi fa ma, sorprendendo il pubblico e gli opinionisti, ha trovato l'anima gemella e con lei ha lasciato il programma.

La corteggiatrice ha risposto di "sì" alla proposta di Daffrè di frequentarsi anche lontano dalle telecamere, e tutto questo andrà in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 10 maggio.

Tra i temi affrontati nella puntata odierna del dating-show, però, ci sono anche gli accesi scontri che Elio ha avuto con diversi membri del cast: Gemma ha accusato il cavaliere di aver usato come foto profilo di Whatsapp un'immagine che ritraeva lei, Gianni e Tina, e questo ha dato il via ad una lunga discussione senza esclusione di colpi.

La programmazione di U&D

Le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa in tv oggi pomeriggio, però, riguardano anche l'altra protagonista del Trono Classico che ha animato la seconda parte di stagione.

Dopo che Luca ha lasciato il programma in coppia con Alessandra, Maria De Filippi ha spoilerato che anche Nicole avrebbe scelto uno tra Carlo e Andrea nell'ultima registrazione di U&D. Martedì 9 maggio, infatti, la tronista Santinelli ha stupito tutti preferendo Mancini a Foriglio: questo fidanzamento, però, sarà mostrato al pubblico tra giovedì e venerdì prossimo.

Da lunedì 15, invece, i telespettatori assisteranno alle repliche delle scelte più belle che ci sono state in studio negli ultimi anni: visto che le riprese dell'edizione 2022/2023 sono terminate, la rete ha deciso di proporre il "best of" delle stagioni passate per non lasciare i fan senza contenuti per più di 4 mesi.

La pausa estiva del dating-show, infatti, è già cominciata e andrà avanti fino alla metà di settembre: solo a fine estate riprenderanno a circolare le anticipazioni sui protagonisti più amati del Trono Over (ovviamente quelli che verranno riconfermati nel cast) ma anche sui ragazzi che saranno scelti dalla redazione per il ruolo di tronisti.