Alessandro Cecchi Paone è uno dei concorrenti de L'Isola dei Famosi. Nella puntata di lunedì 8 maggio, il naufrago ha discusso con Ilary Blasi perché non vuole proseguire il gioco senza il compagno Simone Antolini. Nella precedente partecipazione al Reality Show, Alessandro litigò con Simona Ventura: anche in quel caso tirò in ballo il contratto firmato con la produzione.

Cecchi Paone chiese a Simona Ventura di pagare una penale o abbandonare il gioco

Per Alessandro Cecchi Paone questa è la seconda volta che partecipa a L'Isola dei Famosi.

Non tutti sanno che il naufrago discusse con Simona Ventura (conduttrice di quell'edizione): anche in quel caso, il concorrente tirò in ballo il contratto firmato.

Ma non solo, disse di essere pronto a pagare una penale per fare quello che voleva altrimenti avrebbe abbandonato il reality show.

In quell'occasione, Simona Ventura chiese a Alessandro di rispettare le regole e di mettere la spocchia da parte.

Botta e risposta tra Alessandro e Ilary Blasi

Durante la quarta puntata de L'Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha messo al corrente i naufraghi della tribù degli Accoppiados che dalla prossima settimana dovevano giocare separatamente. Camassa, Sainato e i Jalisse hanno accettato, mentre Alessandro Cecchi Paone si è rifiutato di proseguire l'avventura senza Simone: "No, assolutamente".

Il naufrago ha tirato in ballo il contratto, spiegando di essere stato contattato per giocare in coppia e quindi terminerà il gioco con il compagno.

Enrico Papi (opinionista) ha ribadito che le regole vanno rispettate, mentre Blasi ha perso le staffe: "Ragiona, prima di partire hai firmato un contratto" . Dunque, la conduttrice ha riferito che si documenterà con gli autori per capire se ci fosse una clausola o meno nel contratto.

La tribù degli Accoppiados verrà divisa

Da lunedì 15 maggio, la tribù degli Accoppiados dovrebbe scomparire, poiché tutti i componenti diventeranno un unico concorrente.

Al momento si trovano in quella tribù: Pamela Camassa con Gianmaria Sainato (in principio, Pamela giocava con Claudia Motta ma quest'ultima si è dovuta ritirare per un infortunio), Paolo Noise e Marco Mazzoli, Fabio Ricci e Alessandra Drusian (i Jalisse) e Alessandro Cecchi Paone con Simone Antolini: quest'ultimo nella precedente puntata non ha potuto esprimere il suo parere, poiché era assente.

Simone ha avuto un abbassamento di pressione ed era stato tenuto in infermeria sott'osservazione, ma ora è tornato su Playa Tosta.

Tutti i naufraghi della tribù Accoppiados entreranno nella tribù delle Chicas e negli Hombres. Al momento non è dato sapere come reagirà Cecchi Paone se la divisione dovesse essere definitiva.