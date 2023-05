Nel giorno in cui si concluderà l'edizione 2022/2023 di Uomini &Donne, è stata pubblicata un'interessante intervista a Gianni Sperti. L'opinionista ha fatto un bilancio della stagione, elencando i migliori e i peggiori protagonisti dei troni Classico e Over. Quando gli è stato chiesto quale coppia gli è entrata nel cuore dopo la scelta, il pugliese ha fatto i nomi di Lavinia e Alessio per i giovani e quelli di Caterina e Biagio per i senior. Menzioni speciali anche per la corteggiatrice Alice e l'ormai ex dama Ida.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Venerdì 12 maggio, andrà in onda la scelta di Nicole: le anticipazioni fanno sapere che la tronista di U&D ha detto no ad Andrea, preferendo Carlo a sorpresa. Con la formazione di questa nuova coppia, il Trono Classico 2022/2023 chiude i battenti e dà appuntamento a settembre con quattro protagonisti ancora top secret.

Visto che la stagione si è conclusa con un paio di settimane d'anticipo rispetto al passato, un volto storico del cast ha fatto un bilancio sui personaggi che si sono distinti in positivo e in negativo in questi mesi.

Al magazine del dating-show, infatti, Gianni Sperti ha svelato i nomi dei ragazzi e dei senior che ha preferito durante l'anno: quando gli è stato chiesto qualche scelta l'ha emozionato di più, ad esempio, il pugliese ha risposto quella di Lavinia Mauro e Alessio Corvino.

"Il percorso di lei è stato bellissimo, e poi vedo sui social che sono davvero una bella coppia", ha commentato l'opinionista.

Le valutazioni sui volti storici di U&D

Ai fan non è sfuggito che Gianni ha completamente ignorato la coppia che ha riscosso maggior successo tra il pubblico: si tratta di Federico Nicotera e Carola Carpanelli.

La scelta del tronista romano è stata una delle più seguite della stagione, segno che i telespettatori si sono affezionati sia a lui che alla ragazza con la quale si è fidanzato dopo circa sei mesi di conoscenza davanti alle telecamere.

Se i due non rientrano tra le preferenze di Sperti, la corteggiatrice che il romano ha rifiutato invece sì: "Alice Barisciani mi è sempre piaciuta, credevo nei suoi sentimenti.

Anche se si sentiva sempre la seconda, ha lottato fino alla fine".

Menzione speciale anche per Carlo Alberto Mancini, lo spasimante che Nicole Santinelli ha scelto meno di una settimana fa in studio: "Lui è tenero, sincero e sensibile, ha sempre dimostrato un vero interesse".

I flop nel cast di U&D

Gianni ha fatto una pagella anche dei protagonisti del Trono Over che si sono distinti durante la stagione che sta per concludersi.

Secondo l'opinionista, dunque, a brillare tra i senior sono stati: Ida Platano come dama, Gemma Galgani in passerella, Alberto come miglior cavaliere del parterre, Caterina e Biagio come coppia più emozionante perché sono anche convolati a nozze.

Il pugliese, però, ha elencato anche i personaggi del cast senior che non ha apprezzato nei mesi scorsi: Armando Incarnato è stato messo in cima alla lista dei peggiori ("Non cerca l'amore, si occupa di cose che non gli competono") e Aurora Tropea in quella di chi non ha saputo essere credibile nella sfilata.

Sperti ha anche sottolineato l'affetto che prova per Ida e la gioia che ha provato tempo fa quando l'ha vista lasciare il programma con Alessandro Vicinanza.

Nessuna menzione per altri due volti storici del parterre, ovvero Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che neppure in quest'edizione del dating-show sono riusciti a trovare l'anima gemella e quindi, salvo colpi di scena, saranno riconfermati nelle puntate di settembre.