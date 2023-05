Perché Uomini e donne chiude in anticipo quest'anno? Venerdì 12 maggio andrà in onda l'ultima puntata di questa fortunata stagione di Uomini e donne, quest'anno saluterà il suo affezionato pubblico in netto anticipo rispetto a quella che era la programmazione usuale.

Sì, perché il talk show non andrà in onda fino a fine maggio e il motivo di questa scelta è legato alla preparazione della nuova edizione di Temptation Island.

Chiusura anticipata per Uomini e donne: ultima puntata il 12 maggio

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne quest'anno saluterà il suo affezionato pubblico in netto anticipo.

La trasmissione, in un primo momento, doveva andare in onda fino al 31 maggio su Canale 5 ma così non sarà.

In casa Mediaset, infatti, si è optato per una variazione di palinsesto e la trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi saluterà il suoi telespettatori questo venerdì 12 maggio, con l'ultima attesissima puntata inedita.

Dalla settimana successiva, invece, ci sarà spazio per la messa in onda della versione "story" del programma Mediaset: una sorta di "best of" dell'ultima edizione, che terrà compagnia al pubblico fino alla fine di maggio.

Mediaset, perché Uomini e donne chiude con due settimane di anticipo: la scelta di Maria

Ma perché questa chiusura anticipata per Uomini e donne? Il motivo di questa scelta sarebbe legato all'esigenza da parte della conduttrice e del suo team di lavoro, di dedicarsi alla nuova edizione di Temptation Island.

Il reality show delle tentazioni, dopo una stagione di stop in prime time, tornerà in onda questa estate in prime time su Canale 5.

Maria De Filippi, produttrice con Fascino del reality show, dovrà seguire le varie fasi delle riprese del reality show fino alla messa in onda su Canale 5, prevista da fine giugno.

In ogni caso, però, i fan di Uomini e donne possono stare tranquilli, perché l'appuntamento con il talk show dei sentimenti è già confermatissimo nel palinsesto della prossima stagione televisiva 2023/2024.

Le nuove puntate di Uomini e donne confermato nel palinsesto 2023/2024 di Canale 5

Da settembre infatti, ci sarà spazio nuovamente per le vicende dei protagonisti del trono classico e del trono over nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

La messa in onda delle nuove puntate è confermata come sempre alle 14:45 e, le nuove registrazioni delle puntate che saranno trasmesse in tv da settembre in poi, sono previste da fine agosto in poi.

Insomma, Mediaset non rinuncerà all'appuntamento con il talk show pomeridiano di Maria De Filippi, complici anche gli ottimi ascolti che la trasmissione ha registrato in questa stagione, con una media di share che ha superato il 27% in daytime.