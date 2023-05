Mancano ancora molti mesi al ritorno in tv di Uomini e donne: l'edizione 2022/2023 si è conclusa la scorsa settimana con le scelte dei tronisti Luca Daffrè e Nicole Santinelli. Fan e curiosi, però, già stanno facendo alcune ipotesi su cosa potrebbe cambiare nel cast della prossima stagione: si vocifera dei possibili ritorni di due "colonne" del Trono Over come Giorgio Manetti e Barbara De Santi. Sul fronte giovani, invece, la redazione potrebbe dare un'altra possibilità agli ex corteggiatori Alessio Campoli e Cristian Di Carlo.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Nel giorno in cui sono iniziale le repliche dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne, alcuni siti hanno riportato un'interessante indiscrezione sul cast che sarà presentato dopo l'estate.

Voci ancora tutte da confermare, dunque, sostengono che il parterre del Trono Over potrebbe subire una mini rivoluzione durante le vacanze: riconferme, addii e clamorosi ritorni sarebbero i colpi di scena che la redazione avrebbe in serbo per il pubblico a partire dal prossimo settembre.

Un volto storico che potrebbe non partecipare alla nuova stagione del dating-show, è Aurora Tropea: da giorni, infatti, si dice che la dama non rientrerebbe più nei piani degli addetti ai lavori a causa dei suoi atteggiamenti aggressivi e spesso indagatori.

La padrona di casa, inoltre, non ha mai nascosto di credere ad Armando quando la romana lo accusava di avere un agente e di raccontare un sacco di bugie davanti alle telecamere: tra i due litiganti, Maria non c'avrebbe pensato due volte a scegliere Incarnato.

Chi va e chi rimane a Uomini e Donne

Il possibile addio di Aurora, però, potrebbe passare inosservato se al suo posto si accomodasse una dama che in passato è stata tra i protagonisti indiscussi della versione senior di Uomini e Donne.

In rete, infatti, circola l'indiscrezione sul probabile ritorno nel cast di Barbara De Santi: la maestra ha partecipato a qualche edizione passata del dating-show, ma ancora oggi è considerata dai fan per i pungenti commenti che fa delle puntate che vanno in onda su Canale 5.

La donna, inoltre, è ricordata per i tanti sconti che ha avuto con Gemma davanti alle telecamere, tant'è che il pubblico la definitiva la sua "nemica" numero uno.

A riprendere posto nel parterre del Trono Over, però, potrebbe essere anche un'altra vecchia conoscenza di Galgani: l'ex Giorgio Manetti.

I giovani candidati al trono di Uomini e Donne

In un'intervista che ha rilasciato di recente ad un settimanale di Gossip, Giorgio ha fatto sapere che direbbe sì all'eventuale proposta della redazione di rimettersi in gioco. A distanza di più di cinque anni dalla sua ultima apparizione, Manetti potrebbe tornare agli Elios e lì ritroverebbe la storica ex Gemma.

Per quanto riguarda il Trono Classico, a settembre sarà totalmente rinnovato: durante l'estate, infatti, la redazione farà i casting sia per i nuovi tronisti di Uomini e Donne che per i corteggiatori che animeranno le puntate dell'edizione 2023/2024.

Qualora gli autori decidessero di puntare su qualche volto già noto al pubblico, si dice che potrebbero scegliere tra: Alice Barisciani (spasimante di Federico Nicotera), Alessio Campoli (protagonista del trono di Lavinia Mauro) e Cristian Di Carlo (romano con il quale Nicole Santinelli è uscita in esterna qualche volta prima di concentrarsi solo su Andrea e Carlo).

Dei quattro nuovi tronisti, però, qualcuno potrebbe essere anche un giovane alla prima esperienza in televisione; in quel caso si scoprirà tutto guardando i video di presentazione che saranno caricati su Witty Tv durante le prime registrazioni stagionali.