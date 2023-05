Lunedì 15 maggio è iniziata la messa in onda di Uomini e donne Story: al posto delle puntate inedite, infatti, su Canale 5 vengono trasmesse quelle più chiacchierate dell'ultima edizione, ovvero i momenti salienti. I fan si aspettavano un salto nel passato più lungo, ma la redazione si è limitata a riproporre quello che è accaduto in studio da settembre ad oggi. In questo primo appuntamento si è parlato di Ida, Riccardo e Alessandro, ma anche di Gemma e delle sue delusioni d'amore e del matrimonio tra Isabella e Fabio.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

Le vacanze di Uomini e Donne sono iniziate a metà maggio, ma la sua messa in onda terminerà tra qualche settimana.

A partire dal 15 maggio, infatti, i telespettatori hanno potuto assistere alla versione "story" del dating-show, ovvero alla riproposizione dei momenti cult del programma.

Chi si aspettava di vedere puntate di qualche anno fa, però, è rimasto deluso: gli addetti ai lavori, infatti, ha deciso di trasmettere in tv le repliche dell'edizione 2022/2023.

L'appuntamento del 15 maggio è iniziato con la prima frequentazione che Gemma ha avuto dopo l'estate: dopo un'uscita a cena e qualche bacio, il signor Didier ha chiuso la conoscenza.

Spazio anche alle nozze tra Fabio e Isabella: anche se ultimamente si vocifera che potrebbe esserci una crisi in corso, la coppia è stata protagonista della puntata odierna.

Focus sulla 'regina' di Uomini e Donne

La maggior parte del tempo a disposizione, però, è stata dedicata a Ida: il pubblico, infatti, oggi pomeriggio ha rivisto il momento in cui la dama ha chiuso definitivamente con Riccardo. Dopo un'estate turbolenta e vari tentativi di riappacificazione finiti male, i due hanno voltato pagina e a volerlo è stata soprattutto Platano.

Poco dopo, però, è stato mandato in onda anche il resoconto della prima uscita che la parrucchiera ha fatto con Alessandro dopo aver detto no ad un ritorno di fiamma con Guarnieri. Chi ha seguito l'ultima edizione di Uomini e Donne, sicuramente saprà che dopo quasi tre mesi di frequentazione, i due si sono fidanzati e hanno lasciato insieme il programma.

I fan hanno un po' storto il naso nello scoprire che la versione "story" si basa solo sulle puntate della stagione 2022/2023; in tanti avrebbero voluto rivedere i troni che hanno fatto sognare milioni di spettatori, come quelli di Andrea Damante, Lorenzo Riccardi e Oscar Branzani.

Chi va e chi resta a Uomini e Donne

Gli ultimi minuti della puntata del 15 maggio sono stati dedicati al Trono Classico: il pubblico ha potuto rivedere le prime esterne tra Lavinia e Alessio Corvino, e tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli.

La versione story del dating-show dovrebbe concludersi alla fine del mese in corso, anche se in rete già si parla di quello che accadrà al rientro dalla lunga pausa estiva.

La curiosità dei fan è tutta per il cast che animerà la prossima edizione: per quanto riguarda il parterre di Uomini e Donne Over di settembre, si vocifera che potrebbero esserci degli addii.

A rischiare il posto sarebbero soprattutto Carla e Aurora, mentre andrebbero verso la riconferma i "veterani" Armando, Riccardo e Gemma.

Per quanto riguarda i nuovi tronisti, ultimamente stanno circolando i nomi di ex corteggiatori che la redazione potrebbe prendere in considerazione alla fine delle vacanze: in lizza per la versione giovani del format di Maria De Filippi, dunque, ci sarebbero Alessio Campoli (ex spasimante di Lavinia Mauro e fidanzato Angela Nasti per meno di un mese) e Cristian Di Carlo (frequentazione di Nicole Santinelli per qualche settimana).