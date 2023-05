Tante novità in arrivo nelle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere dal 22 al 28 maggio sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano che Naciye e Sermin si renderanno protagoniste di uno scontro. Demir Yaman e il rivale Yilmaz Akkaya, invece, si recheranno insieme a Istanbul.

Terra amara, anticipazioni 22-28 maggio: Naciye aggredisce verbalmente Sermin

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 22 a domenica 28 maggio in prima visione tvm rivelano che Demir e Hunkar incontreranno Yilmaz e Ali Rahmet per mettere in atto un piano per proteggersi a vicenda dopo la riapertura delle indagini sulla morte di Ercument.

Mujgan, intanto, approfitterà della partenza del marito per parlare apertamente con il suocero. La donna nutrirà dei sospetti su Yilmaz, tanto da aver bisogno di alcune rassicurazioni. Sermin avrà intenzione di parlare male della famiglia Yaman al circolo, ma riceverà una brutta sorpresa: Naciye l'aggredirà verbalmente.

Sabahattin chiederà a Julide se può archiviare la vicenda sulla morte di Ercument, ma la pm non accetterà la richiesta, accusandolo di essere superficiale.

Demir e Yilmaz si recano a Istanbul

Nelle puntate 22-28 maggio di Terra amara, Yilmaz e Demir si recheranno a Istanbul per chiedere aiuto a Emel, la sorella di Ercument. Dopo l'incontro la donna deporrà in tribunale, tanto che le indagini sull'assassinio del fratello verranno archiviate.

Emel testimonierà che il fratello è stato ucciso della malavita per via di alcuni problemi economici. Hunkar e Demir tireranno un sospiro di sollievo come Yilmaz e Ali Rahmet, tanto che per il momento sotterreranno l'ascia da guerra. Anche Zuleyha cercherà di ricucire lo strappo con Mujgan, ma la dottoressa sosterrà che la loro guerra solo all'inizio.

Mujgan sempre più ossessionata dalla rivale

Mujgan invierà un filmato a Demir che non potrà visionare in quanto il proiettore risulterà rotto. Zuleyha, invece, deciderà di donare il suo abito da sposa a Gulten, mentre Saniye scoprirà che Gaffur ha venduto i suoi gioielli per saldare un debito con Hatip.

Ali Rahmet scoprirà che due uomini sono interessati all'acquisto della raffineria di Hulusi.

Inoltre apprenderà che i nuovi arrivati hanno intenzione di impadronirsi di tutte le aziende di Cukurova. Pertanto Fekeli avvertirà anche Hunkar, e di conseguenza anche Demir e Yilmaz collaboreranno per il bene della cittadina turca.

Mujgan, invece, sarà sempre più ossessionata nei confronti di Zuleyha e si convincerà che il marito abbia una relazione clandestina con la rivale.