Venerdì 5 maggio è stata pubblicata una nuova intervista di Riccardo Guarnieri: il protagonista di U&D ha parlato soprattutto dei Gossip che sono circolati ultimamente sulle stoccate che avrebbe lanciato a Ida e Alessandro con una Instagram Stories. Il pugliese ha smentito tutto, anzi ha punzecchiato i piccioncini dichiarando che le risposte che continuano a dare a quelle che pensano essere sue frecciatine, lui le interpreta come un modo per stare al centro dell'attenzione.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Mentre Ida è intenta a festeggiare i primi sei mesi d'amore con Alessandro, il magazine di U&D ha intervistato il suo storico ex fidanzato.

In queste ore, infatti, i siti stanno riportando le pungenti dichiarazioni di Riccardo sulla coppia e sulle stoccate che avrebbe lanciato loro nell'ultimo periodo.

"Ogni re sul suo trono, ogni pagliaccio nel suo circo", è questa la frase che Guarnieri ha condiviso sui social e che tanti curiosi hanno ricollegato all'attuale compagno di Platano.

Da questo post, inoltre, sono partite una serie di chiacchiere sul fatto che il cavaliere del Trono Over sarebbe venuto a conoscenza di un presunto tradimento di Vicinanza alla bresciana, un gossip che il diretto interessato ha prontamente smentito sulle pagine della rivista del programma.

"Non mi riferivo a nessuno in particolare, e soprattutto non a loro due o a un tradimento nei confronti della mia ex", ha spiegato il protagonista del dating-show.

Il parere del protagonista di U&D

Riccardo, dunque, ci ha tenuto a far sapere che i pochi contenuti che condivide sui social non sono mai rivolti all'ex fidanzata e al suo attuale compagno, anche se molti (compresi i diretti interessati) spesso e volentieri pensano il contrario.

"Mi fa ridere che si credano sempre al centro dell'attenzione.

Non sono nei miei pensieri e mi fanno sorridere le risposte che danno a mie frecciatine che non sono tali", ha aggiunto il cavaliere di U&D nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 5 maggio.

Guarnieri ha ribadito che Ida e Alessandro non fanno parte della sua vita e per questo non intende punzecchiarli tramite Instagram: "Ho la coscienza pulita e conosco i miei intenti, sono sereno".

Sono passati sei mesi da quando Platano e Vicinanza hanno lasciato insieme gli studi Elios, ma il pubblico continua a tenerli d'occhio e soprattutto a collegarli a tutto quello che Riccardo fa e dice in tv o sul web.

Attesa per le nuove riprese di U&D

Mentre l'ex di U&D Barbara De Santi lo attacca sui social definendolo "un bluff", Riccardo continua il suo percorso in tv senza curarsi troppo delle critiche.

Quando gli è stato chiesto come mai Ida e Alessandro replicano piccati a frecciatine che lui sostiene di non avergli mai lanciato, il pugliese ha fatto sapere: "Non saprei, forse un po' ci marciano".

"E pensare che qualche tempo fa hanno detto a me che ero un irrisolto", ha concluso il cavaliere del Trono Over.

Guarnieri ha anche confermato l'allontanamento da Mariangela perché "viaggiavamo su due velocità diverse", e poi ha spiegato che secondo lui in un rapporto d'amore non serve la reciprocità del sentimento.

"Non è importante quello che prova l'altra persona, ma quello che provo io", ha dichiarato il protagonista del dating-show al magazine che è uscito il 5 maggio.

Le anticipazioni delle ultime puntate che sono state registrate, aggiornano i curiosi sul fatto che Riccardo è "fermo ai box" da un po' e che non riesce a portare avanti una conoscenza per più di qualche settimana.

Domenica 7 e lunedì 8 maggio, però, ci saranno due nuove riprese e la situazione potrebbe cambiare.