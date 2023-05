La puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 3 maggio scorso, è stata dedicata anche a Riccardo e alla sua ultima frequentazione. Dopo un paio di piacevoli uscite, il cavaliere del Trono Over ha deciso di non conoscere più Mariangela: nonostante la dama sia una persona carina e rispettosa, Guarnieri ha preferito allontanarsi per non illuderla su un futuro che non pensa di vivere in coppia con lei. Barbara De Santi ha commentato il tutto sui social network, senza risparmiare frecciatine velenose all'ex di Ida Platano.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e donne

Se nelle riprese di Uomini e donne di domenica 30 aprile è rimasto nell'ombra, è in quelle della puntata precedente che Riccardo è finito al centro dell'attenzione per l'ennesima chiusura con una signora del parterre.

A distanza di pochi giorni da un piacevole appuntamento con Mariangela, Guarnieri ha deciso di interrompere la frequentazione nel rispetto del sentimento che lei prova e che in lui non è ancora nato.

"Non voglio illuderla. Lei è perfetta, apprezza tutto quello che faccio ma non ha senso continuare", ha ripetuto più volte il pugliese mentre Gianni e Tina criticavano la sua decisione.

Gli opinionisti del dating-show hanno protestato perché al cavaliere sembra non andare bene niente: in passato si è lamentato spesso della poca considerazione che le dame davano alla sua persona, invece in questo caso ha fermato la conoscenza per il motivo opposto.

La critica dell'ex volto di Uomini e donne

Anche molti spettatori di Uomini e donne hanno contestato l'ultima decisione di Riccardo, e tra questi c'è un'ex dama che quasi quotidianamente usa i social network per commentare le puntate del dating-show al quale ha partecipato alcuni anni fa.

Tramite il suo profilo Instagram, infatti, Barbara De Santi ha punzecchiato Guarnieri scrivendo: "Mariangela stai tranquilla, tu sei bella dentro e fuori e avrai tanti altri corteggiatori".

"Vedrai come lui verrà subito a riprenderti quando volterai pagina accanto ad un altro uomo, fa sempre così", ha proseguito l'ex protagonista del Trono Over sul web.

Rivolgendosi sempre all'ultima "fiamma" del pugliese, la maestra ha concluso: "Tu non cascarci, lui è un bluff".

Non è la prima volta che Barbara lancia frecciatine velenose agli ex colleghi di parterre: nel mirino di De Santi, infatti, ci sono finiti anche Aurora Tropea e Armando Incarnato.

Il passato del protagonista di Uomini e donne

Ultimamente Riccardo è finito al centro dell'attenzione mediatica anche per una frecciatina che sembra aver lanciato all'attuale compagno della sua ex Ida Platano (che nei giorni scorsi ha usato i social per far sapere di essere stata derubata della sua borsa e di essere scioccata).

Il pugliese ha postato su Instagram una pungente frase che molti fan di Uomini e donne hanno ricollegato ad Alessandro, che a sua volta è diventato protagonista del gossip per un presunto tradimento alla fidanzata.

La coppia che si è formata negli studi del dating-show lo scorso novembre, però, continua a mostrarsi unita ed affiatata: le chiacchiere che sono circolate di recente su una possibile crisi in corso tra loro, non hanno scalfito il sentimento che Vicinanza e Platano provano l'uno per l'altro da sei mesi.

Per quanto riguarda il cavaliere del Trono Over, non ha ancora trovato la persona giusta e c'è chi inizia a pensare che non la stia neppure cercando con convinzione. Tutte le volte che Riccardo intraprende una frequentazione, dopo poche uscite accade qualcosa che lo porta ad interromperla bruscamente: l'unica che ha conosciuto il tarantino per più di qualche settimana, è stata Gloria Nicoletti.