L'ultima registrazione di Uomini e donne è stata caratterizzata dalla scelta finale di Nicole. La tronista ha portato a compimento il suo percorso in studio, dopo che per diversi mesi si è lasciata corteggiare da Andrea e Carlo.

Un scelta che, per moltissimi spettatori, sembrava avere un esito finale scontato ma poi le cose sono andate diversamente in studio.

E, nel corso della registrazione conclusiva di questa edizione, non è mancata neppure l'ennesima frecciatina di Roberta Di Padua verso la tronista e il suo corteggiatore Andrea.

Arriva la scelta finale di Nicole nell'ultima registrazione di U&D

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'ultima registrazione di Uomini e donne rivelate in esclusiva da Lorenzo Pugnaloni a Blasting News, raccontano che per Nicole c'è stato il momento dell'uscita di scena definitiva dalla trasmissione.

Nicole ha scelto Carlo, spiazzando tutti i presenti in studio e anche gli spettatori da casa, dato che tutti si aspettavano che fosse Andrea la sua scelta finale.

La tronista, invece, ha sparigliato le carte in tavola ed ha deciso di seguire il suo cuore che l'ha portata da Carlo, pronti a vivere questa nuova storia d'amore lontani dai riflettori della trasmissione di Maria De Filippi.

Roberta non risparmia un attacco a Roberta nell'ultima registrazione di U&D

Nel corso dell'ultima registrazione del talk show, non è mancata una nuova frecciatina da parte di Roberta nei confronti della sua "nemica".

La dama del trono over ha ammesso che un po' si aspettava questo "colpo di scena" da parte di Nicole, aggiungendo che in questi mesi ha dato modo di pensare al pubblico di avere una personalità decisamente "controversa" e fatta di mille sfaccettature.

Roberta ha ammesso che si aspettava scegliesse Andrea, salvo poi ribadire che in fondo nessuno ha mai capito nulla del percorso di Nicole, motivo per il quale alla fine ha iniziato a sospettare che la scelta potesse non essere più l'osteopata.

Andrea 'smascherato' da Roberta all'ultima registrazione di U&D

Ma le frecciatine non sono finite qui, perché nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne del 9 maggio, la dama del trono over non ha risparmiato neppure Andrea.

Secondo Roberta, il corteggiatore non ci sarebbe rimasto male per il rifiuto di Nicole alla scelta, bensì per l'idea che si era costruito in queste ultime settimane, legata al fatto che lui sarebbe stato sicuramente la scelta finale della tronista.

Insomma, secondo Roberta, Andrea non avrebbe gradito il fatto di essere stato "scaricato" dalla tronista, non rispettando i pronostici che i fan avevano fatto sulla sua scelta conclusiva in trasmissione.