Gemma Galgani viene smascherata da Paola Ruocco, ex protagonista di Uomini e donne trono over, che ha avuto modo di vedere dal vivo e scrutare i comportamenti della dama torinese.

A poche puntate ormai dal gran finale di questa fortunatissima edizione del talk show, Gemma torna al centro dell'attenzione dato che pure questa stagione non è stata quella giusta che le ha permesso di trovare l'amore.

E, i sospetti sul suo conto non mancano, al punto che in tanti credono che la dama sia in studio non per cercare un cavaliere bensì per popolarità.

Si chiude l'ennesima stagione 'fallimentare' per Gemma a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne si avvia verso le fasi conclusive di questa fortunata edizione e, al centro dell'attenzione continuano ad esserci le vicende di Gemma.

La dama torinese, anche in questa stagione, si è ritrovata coinvolta in una serie di accese critiche e polemiche legate al suo modo di comportarsi in studio con i vari pretendenti del trono over.

Diverse le frequentazioni che Gemma ha provato a portare avanti nel corso di questi mesi, tutte poi finite in maniera "drammatica".

Anche questa volta, quindi, la dama torinese uscirà dalla trasmissione da sola e senza il suo principe azzurro, pronta però a rimettersi in gioco dal prossimo settembre.

'Non ha interesse a trovare l'amore', Gemma Galgani viene smascherata

E, intanto, c'è chi mette in dubbio la credibilità di Gemma all'interno dello studio di Uomini e donne, come ha fatto l'ex dama Paola.

Uscita di scena da un po' di settimane dallo studio della trasmissione Mediaset, in una recente intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni, Paola non si è fatta problemi a puntare il dito contro la dama torinese, smascherando quella che sarebbe la sua strategia.

"Gemma non ha nessun interesse a trovare l'amore all'interno di questo programma come dovrebbe essere e come ho fatto io", ha sentenziato l'ex dama del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, puntando così il dito contro Gemma.

'Segue le orme di Armando', la frecciatina su Gemma a U&D

"Segue le stesse orme di Armando e Riccardo", ha aggiunto ancora Paola che ha così lanciato una frecciatina al vetriolo anche nei confronti di altri due volti storici del trono over.

Insomma, secondo Paola, Gemma non sarebbe in studio per cercare l'amore e quindi provare a trovare una persona con la quale costruire un futuro stabile.

Un dubbio che, ad oggi, nutrono anche un bel po' di fan e spettatori del talk show Mediaset, i quali sospettano che Gemma sia solo a caccia di visibilità e popolarità. Riuscirà a far ricredere tutti? Lo scopriremo nel corso della prossima stagione del talk show Mediaset.