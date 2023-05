Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 22 al 26 maggio 2023 vedono Lara in grande difficoltà dopo che sarà riuscita a fare in modo che Roberto ceda alle sue pressioni. A Napoli arriva Ida, la vera mamma di Tommy, disposta a tutto pur di riavere con sé il suo piccolino.

Nel frattempo, Giulia sarà in serio pericolo per colpa di Eduardo. La coraggiosa ma imprudente Poggi farà un gesto dettato dall'impulso che le farà rischiare la vita. Franco e Angela dopo essere andati via da Napoli dovranno fare il possibile per salvarla prima che sia troppo tardi.

Tensione alle stelle tra Samuel e Speranza: sarà Micaela ad approfittare della situazione, senza curarsi dei sentimenti di nessuno.

Un posto al sole puntate dal 22 al 26 maggio 2023: le anticipazioni complete

Nelle prossime puntate della soap Lara deve fare i conti con l'arrivo di Ida, la vera madre di Tommaso giunta a Napoli e con il chiaro obiettivo di riavere suo figlio, costi quel che costi. La situazione si complica ancora di più, visto che ora Roberto ha ceduto alle sue pressioni, riavvicinandosi a lei.

Ci si chiede anche come agirà Marina, una volta che si renderà conto di aver perso Ferri per colpa delle macchinazioni di Martinelli.

Un posto al sole trame 22-26 maggio 2023: Giulia rischia di morire

Brutte notizie in arrivo per Giulia, che è finita nel mirino del pericoloso Eduardo. La coraggiosa Poggi non ha intenzione di cedere, ma sottovaluterà i rischi e le conseguenze delle sue azioni.

Giulia è certa che Eduardo sia coinvolto direttamente nell'aggressione a Imma e nelle prossime puntate di Un posto al sole deciderà di intervenire.

Angela e Franco dovranno essere pronti a evitare il peggio, ma ci riusciranno? Anche Rosa verrà chiamata a placare le acque, sempre che convinca Sabbiese a calmarsi.

Un posto al sole nuovi episodi: le anticipazioni dal 22 al 26 maggio 2023

Continuando con gli spoiler Upas di maggio vedremo Speranza e Samuel in crisi dopo che il giovane si sentirà completamente solo nella sua passione per la musica.

A quel punto ecco che si metterà di mezzo la sfrontata Cirillo che, approfittando della situazione, cercherà di far capitolare Samuel.

La zia Mariella proverà a dare dei consigli a Speranza, ma questa volta non sembreranno avere grandi risultati: Micaela sta guadagnando sempre più terreno. Nel frattempo, Guido, ormai rassegnato, si prepara a partire con Mariella in crociera, senza immaginare che una persona metterà in discussione la ritrovata serenità di coppia.

Dove rivedere gli episodi? Ricordiamo che Un posto al sole può essere visto sia in streaming che in replica - dopo la messa in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:50 - accedendo gratuitamente al portale RaiPlay.