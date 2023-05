Le anticipazioni di Un Posto al sole sono ricche di novità per la settimana dal 15 al 19 maggio.

Al centro dei riflettori ci saranno in particolare Franco e Angela che affronteranno la profonda crisi iniziata nelle ultime settimane. I due coniugi penseranno a un cambiamento radicale per migliorare le cose e decideranno di partire per la Sicilia. Alla Terrazza, tuttavia, i problemi non finiranno e Giulia Poggi finirà nel mirino delle minacce del clan di Eduardo Sabbiese. Mariella, invece, sarà ancora in difficoltà con Salvatore.

Anticipazioni Un Posto al sole: Franco e Angela più uniti che mai

Le trame di Un posto al sole raccontano che nella settimana dal 15 al 19 maggio per Franco e Angela continuerà il momento delicato, In particolare Boschi dovrà affrontare la vendita del garage che segnerà la fine del suo lavoro e lo metterà di fronte alla terribile incertezza del futuro. A rendere più doloroso questo momento per Franco sarà la distanza da Angela, ma le cose cambieranno presto. Bianca deciderà di confidarsi con sua madre sulla sua prima esperienza da ragazzina e probabilmente questo smuoverà qualcosa nella figlia di Giulia. Tra Angela e suo marito, infatti, le cose inizieranno a prendere una piega decisamente più positiva e i genitori di Bianca saranno più uniti che mai.

Insieme, faranno una scelta importante: trasferirsi in Sicilia e lanciarsi in una nuova avventura lavorativa. Per Giulia, però, le cose di metteranno male.

Anticipazioni settimana dal 15 al 19 maggio: problemi per Giulia

Le puntate di Un Posto al sole in onda dal 15 al 19 maggio vedranno Giulia al centro dei riflettori. La donna finirà, suo malgrado, nel mirino del clan di Eduardo Sabbiese, ma le ragioni non sono ancora chiare.

Probabilmente il lavoro dell'associazione della signora Poggi infastidirà i malviventi che non esiteranno a minacciarla, anche se Giulia ha sempre aiutata Clara, sorella di Eduardo. Allo stress per le intimidazioni ricevute si aggiungerà la notizia della partenza di Angela e Franco e anche se la donna sarà felice per sua figlia non sarà facile separarsi da Bianca.

Dopo aver informato Giulia, per Angela e suo marito arriverà il momento di parlare con Renato della loro decisione e con lui non sarà certamente una passeggiata.

Guido e Castrese si impegneranno per far riappacificare Mariella e Salvatore

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che ci sarà spazio anche per Mariella e Salvatore che non riusciranno a chiarirsi. Il loro rapporto d'amicizia sembrerà compromesso nonostante gli sforzi di Guido e Castrese che proveranno a farli riappacificare. Mariella, inoltre, dovrà pensare anche a Speranza che rischierà di perdere il suo fidanzato. Lo studio, infatti, occuperà totalmente la mente della ragazza che trascurerà Samuel, ma pronta a consolare l'aiuto chef ci sarà Micaela.