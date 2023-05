Fari puntati su Lara e Tommaso nelle nuove puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3: le anticipazioni delle puntate e le trame di maggio 2023 preannunciano grandi sorprese che non deluderanno le aspettative dei telespettatori. Marina è partita per Londra in cerca di un po' di pace dopo aver ascoltato l'audio tra Lara e Roberto. Le parole dure e perentorie di Martinelli l'hanno destabilizzata, colpendola nel suo lato più fragile, ovvero il non poter dare figli a Ferri. Ma c'è di più e, a farne le spese, è il povero Tommaso, utilizzato e sfruttato da Lara come se fosse un fantoccio finito nelle mani sbagliate.

Proprio lei è la responsabile dei suoi malesseri e delle corse disperate in ospedale, finalizzate a far correre in loro aiuto Roberto che, altrimenti, non le darebbe le attenzioni che pretende. Questa situazione al limite del patologico subirà uno scossone dopo che una donna deciderà di rimettersi sulle tracce del piccolo.

Anticipazioni un posto al sole, una donna è interessata al piccolo Tommy

Nelle puntate di maggio della soap Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 arriverà un nuovo personaggio. Come svelano le anticipazioni una donna sconosciuta guarderà la foto di Tommy e sembrerà conoscerlo molto bene.

Con tutta probabilità, si tratta della mamma di Tommaso che, in pessime condizioni economiche, fu costretta a un gesto disperato: vendere il suo bambino a caro prezzo.

Tuttavia, il dolore sarà così grande che potrebbe ripensare alla follia fatta e tornare sui suoi passi, cercando di riavere il piccolo.

Se così fosse, la vera mamma di Tommaso dovrebbe scontrarsi con Lara, che di certo non è disposta a cedere il piccolo, prezioso intermediario per fare in modo che Roberto cada ai suoi piedi lasciando Marina per sempre.

Un posto al sole anticipazioni maggio 2023: Roberto sceglie Lara

Marina starà per diverso tempo a Londra e Lara non si farà scappare l'occasione per avvicinarsi a Roberto. Nei nuovi episodi di Un posto al sole Martinelli si presenterà a Palazzo Palladini con il piccolo, intenzionata a mettere a segno il suo piano.

Così sarà: in un momento di debolezza e certo di aver perso Marina, Roberto bacerà Lara.

Subito dopo, si renderà conto di dover prendere una decisione molto importante riguardo il loro rapporto.

Lara di Un posto al sole verrà smascherata?

Tuttavia. Lara dovrà fare i conti con la donna misteriosa interessata a Tommy. Con tutta probabilità si tratta della sua mamma, decisa a ricongiungersi con lui. Ma come farà?

La mamma di Tommaso potrebbe tenere d'occhio Lara e scoprire che è proprio lei a causare del male al piccolo. Una volta ottenute le prove, non ci penserebbe due volte a consegnare Martinelli alla polizia e riavere il bambino. Che cosa succederà? Non resta che attendere le nuove puntate di Un posto al sole per scoprirlo.