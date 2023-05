Nel corso del daytime di Amici che è andato in onda l'11 maggio, Wax ha potuto rivedere tutto il percorso che ha fatto nella scuola da settembre ad oggi. Il commento che ha emozionato di più sia il diretto interessato che il pubblico, è stato quello di Angelina: la cantante ha speso parole importanti per il compagno di classe, mettendolo in evidente imbarazzo. In rete, intanto, continuano a rincorrersi le voci su un sentimento che i due proverebbero ma che starebbero frenando nell'attesa di tornare alla vita quotidiana.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Se il video sul percorso di Isobel ad Amici non ha fatto accenno alla storia con Cricca, quello dedicato all'avventura di Wax è stato un po' più esaustivo secondo i fan.

Tra i tanti momenti che sono stati ricordati, c'erano anche quelli in cui il cantante si è aperto con Angelina, la persona alla quale si è avvicinato di più soprattutto durante la fase serale.

Mentre in tv scorrevano le immagini degli abbracci che si sono dati in questi mesi, i due cantanti non sono riusciti a nascondere l'imbarazzo e lo stesso è successo quando la figlia di Mango ha speso bellissime parole per il compagno di scuola.

"Non ho mai avuto dubbi sul fatto che tu meritassi di stare qua, dal primo giorno", ha esordito la ragazza nel discorso che ha emozionato sia Wax che tutto il pubblico a casa.

I rumor sulla 'coppia' di Amici

Dopo aver ribadito di volere un gran bene a Wax, Angelina ha aggiunto: "Ho sempre avuto la sensazione di non conoscerti, ma non mi importava perché ti volevo bene lo stesso".

"Ciò che mi hai dato in questo percorso non è quantificabile", ha concluso la finalista di Amici 22.

Il cantante di Arisa è rimasto in silenzio per qualche secondo e poi ha detto "ci sta", il tutto senza mai alzare lo sguardo verso la compagna.

Capito l'imbarazzo che regnava in quel momento in casetta, entrambi i cantanti si sono alzati dalla gradinata e hanno raggiunto due stanze diverse: i fan hanno sottolineato questo atteggiamento, anche perché Wax con Mattia e Isobel è stato molto più affettuoso dopo che hanno speso belle parole per la sua avventura nella scuola.

Il "gelo" che è calato con Angelina, invece, secondo molti spettatori potrebbe essere la conferma che tra i due sta succedendo qualcosa e solo alla fine del programma emergerà la vera natura del loro rapporto.

Le indiscrezioni dal backstage di Amici

Sono settimane che in rete si vocifera di un "pericoloso avvicinamento" tra Wax e Angelina. Anche se Maria De Filippi continua a ribadire che tra i due c'è solo affetto, da dietro le quinte trapelano indiscrezioni che sostengono tutto il contrario.

"Fonti attendibili fanno sapere che i due sono inseparabili, si appartano e sono molto affiatati. C'è chi scommette che dopo il programma proveranno a frequentarsi, cosa che non fanno ora per rimanere concentrati sulla gara", ha raccontato Amedeo Venza in questi giorni.

L'attesa dei curiosi, dunque, starebbe per finire: domenica 14 maggio la scuola chiuderà i battenti e i 4 finalisti torneranno alla vita quotidiana dopo oltre 8 mesi in casetta.

Prima di scoprire cosa ne sarà del bel rapporto tra Wax e Angelina, il pubblico dovrà votare per scegliere chi salirà sul podio di Amici 22: i pronostici sostengono che il favorito alla vittoria sarebbe Mattia Zenzola, ovvero l'allievo che può contare sul maggior numero di sostenitori.

Il fatto che la classifica finale sarà determinata esclusivamente dal televoto, ha un po' cambiato le gerarchie tra i ragazzi ancora in gioco: la grande popolarità del latinista, infatti, potrebbe insidiare la corsa verso il primo posto di Angelina.