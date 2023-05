Che cosa succederà in Un posto al sole nelle prossime puntate in onda su Rai 3? Lara è ormai fuori controllo e sta cercando di portare Roberto definitivamente dalla sua parte usando il piccolo Tommaso, vittima innocente del suo piano e della sua patologia mentale. Marina ha inserito una microspia nella penna di Ferri, che è tornato da lei per riabbracciarla e dirle che la ama.

Nei nuovi episodi, però, Lara guadagnerà terreno, presentandosi a Palazzo Palladini, mentre Marina deciderà di andare via, delusa dalle mancate risposte da parte di Roberto.

Presto le macchinazioni di una disperata Martinelli verranno a galla e questa faccenda potrebbe prendere una piega davvero inaspettata.

Un posto al sole, anticipazioni: Lara a casa di Roberto dopo che Marina se ne andrà

Non ci sono buone notizie per Roberto e Marina, che aumenteranno la loro distanza, nonostante Ferri stia cercando di fare il possibile per non destare preoccupazioni in sua moglie. Lara è partita in quarta, usando il povero Tommaso per far capitolare Ferri con la prospettiva di vivere un'esperienza da padre a tempo pieno, cosa che non ha mai fatto con Filippo e tanto meno con il defunto Tommaso (guarda caso, Lara ha scelto proprio questo nome per il bimbo che sta spacciando per figlio di Roberto).

Marina sarà stanca di tutta questa pressione e prenderà una decisione molto difficile. Lara non perderà tempo, presentandosi a Palazzo Palladini insieme a Tommy, certa che sia la volta buona per sedurre Roberto e mettere fuori gioco Marina.

Roberto scopre la verità su Tommaso

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole Lara continuerà a fare del male a Tommaso con l'obiettivo di tenere legato a sé Roberto.

Le sue macchinazioni verranno però a galla, e per lei potrebbero arrivare guai seri, avendo commesso dei reati.

Non solo ha comprato un bambino, ma gli ha anche procurato dei malesseri deliberatamente, senza contare il fatto che ha incastrato Ferri con la storia della gravidanza andata a buon fine e tanto di pargolo al seguito.

Quando Roberto verrà a sapere cosa è stata capace di fare Lara, sarà interessante vedere come reagirà.

Un posto al sole, nuove puntate: Marina e Roberto adottano Tommy?

Cosa ne sarà del povero Tommaso quando Roberto verrà a sapere che non è suo figlio e, molto probabilmente, Lara non potrà più essere sua 'madre'? Il sogno di Roberto e Marina di avere un figlio potrebbe avverarsi inaspettatamente se decidessero di adottare Tommaso, che avrebbe così l'amore di due veri genitori e la sicurezza di vivere felice.

Un possibile lieto fine che darebbe giustizia al piccolo Tommy che, innocente e privo di colpe, si è trovato tra le mani di una donna malata e instabile. Occorre precisare che queste sono comunque per ora solo delle ipotesi e non invece delle vere anticipazioni ufficiali.