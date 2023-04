Lo sceneggiato Un posto al sole continua ad andare in onda su Rai 3. Nelle attuali puntate la storica coppia formata da Roberto e Marina sta attraversando un periodo molto critico dovuto alla presenza invadente di Lara che sta facendo di tutto pur di allontanare Ferri da sua moglie. Dopo aver ottenuto un bambino, spacciandolo per il figlio di Roberto, Lara sta mettendo in atto il suo piano facendo leva sui doveri di padre dell'uomo, ma potrebbe non fermarsi qui. Presto, infatti, emergerà qualcosa di importante che riguarda la salute del piccolo Tommaso e si sarà una svolta nelle trame.

Trame di Un Posto al sole: Lara agguerrita contro Roberto e Marina

Nelle ultime puntate di Un Posto al sole, Lara ha provocato diversi litigi tra Marina e Roberto. L'arma vincente della signora Martinelli è il piccolo Tommaso, quello che Ferri crede sia suo figlio, ma la donna potrebbe non limitarsi a qualche telefonata al suo ex compagno, sempre pronto a correre ad aiutarla. Quando Tommaso è stato male, infatti, Lara ha impedito a Roberto di partire con sua moglie per Londra, provocando una grande frattura al suo matrimonio e la cosa si ripeterà molto presto.

La salute cagionevole di Tommaso desterà preoccupazioni

Nelle prossime puntate di Un Posto al sole, Lara avrà una nuova emergenza che riguarda il piccolo Tommaso che a quanto pare non gode di ottima salute.

La signora Martinelli potrebbe usare ogni piccolo problema del bambino per contattare Roberto, oppure potrebbe essere proprio lei a provocare dei malesseri in Tommaso per fare in modo di avere più occasioni con l'imprenditore.

Una svolta potrebbe portare a smascherare il piano di Lara

A Un posto al sole, Lara si mostrerà molto preoccupata per la salute del piccolo Tommaso e a questo proposito chiederà il sostegno di Roberto che non esiterà a correre da lei, lasciando Marina sempre più esausta per la situazione.

Presto, però, emergerà un particolare molto importante sulla salute del bambino che avrà conseguenze rilevanti nella trama, anche se ancora non è stato rivelato di cosa si tratterà. Lara potrebbe essere l'artefice dei malesseri di Tommaso, in modo da assicurarsi la vicinanza di Roberto, oppure il bambino potrebbe avere davvero dei problemi di salute.

Nella seconda ipotesi, non si esclude che Tommaso possa aver bisogno di alcune analisi che potrebbero portare smascherare Lara e rivelare che il bambino non è geneticamente figlio suo e di Roberto.