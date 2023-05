Come mai Lara fa del male a Tommaso in Un posto al sole? Le scene in cui il povero Tommy veniva ricoverato e poi costretto a bere delle gocce ha creato molto scalpore tra i telespettatori di Upas, che hanno giudicato queste scene molto forti. Tuttavia, la soap opera si occupa spesso di temi sociali, psicologici e di attualità. Gli autori avrebbero messo in scena una delle patologie più criptiche della sfera psicologica, ovvero la sindrome di Munchhausen, dalle conseguenze molto pericolose. Ecco spiegati i continui malesseri di Tommy ai quali i medici non riescono a dare spiegazione e per i quali Roberto ha deciso di portare il bambino a Firenze in una clinica specializzata.

Lara ha accettato ma, molto probabilmente, verrà presto tutto alla luce, ribaltando alleanze e carte in tavola.

Un posto al sole anticipazioni: Roberto vuole scoprire la verità sui malesseri di Tommaso

Nelle puntate di Upas in onda in queste settimane, Lara è arrivata a Napoli con un bambino non suo, spacciandolo per figlio di Roberto, ignaro che la sua gravidanza sia andata male. Il suo piano era solo quello di farlo avvicinare a lei con la scusa di prendersi le responsabilità di padre, ma la situazione ha preso una piega inaspettata e tragica.

Vedendo che Roberto correva da lei quando Tommy stava male, Lara ha iniziato a procurare volontariamente dei pericolosi picchi febbrili a Tommaso, in modo che venisse ricoverato.

L'ultima corsa in ospedale ha fatto temere il peggio, anche se i sintomi del piccolo sono rientrati. Se Tommaso guarisce, Roberto si allontana: questo il pensiero di Lara che, per tenerlo legato a sé, ha somministrato delle gocce appositamente per far ammalare di nuovo il piccolo.

Nei prossimi episodi di Un posto al sole la salute di Tommy peggiorerà e la decisione di Ferri di andare a Firenze potrebbe rivoltarsi contro Lara.

Ma cosa sta succedendo davvero?

Cosa è la sindrome di Munchhausen di cui soffrirebbe Lara di Un posto al sole

Questa sindrome è detta anche 'disturbo fittizio' e consiste nel procurarsi volontariamente dei malesseri, malattie o traumi per attirare l'attenzione verso di sé, spesso arrivando anche al ricovero. Lara di Un posto al sole soffrirebbe di sindrome di Munchhausen per procura: chi ne è affetto fa in modo che un familiare o un figlio si sentano male appositamente.

L'obiettivo è lo stesso, ovvero avere attenzioni esclusive e protezione.

Il bambino viene quindi usato come mezzo per dare appagamento a un desiderio inconscio per rafforzare e pretendere una relazione, spesso inglobante e invischiante. Non è affatto semplice individuare la causa dei malesseri, che vengono vagliati dai medici senza trovare apparente causa. Per questo Lara sta riuscendo alla perfezione a ingannare i medici e lo stesso Roberto. In psicologia, questa sindrome si associa molto spesso alla superficialità emotiva, che ben si vede nella personalità di Martinelli.

