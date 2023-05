Le nuove puntate di Un posto al sole potrebbero essere ricche di colpi di scena per Lara. La dark lady della soap opera continuerà a essere al centro delle trame dato che il suo castello di bugie, legato al piccolo Tommy, rischierà di crollare.

Tutta la verità sulle bugie che la donna ha raccontato in questo periodo possano venire a galla e a quel punto non si esclude che la donna possa arrivare a mettere a repentaglio la vita del bambino stesso.

Lara messa nei guai nelle nuove puntate di Un posto al sole

L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole promette colpi di scena e clamorose sorprese legate in primis alle vicende di Lara.

La dark lady della soap si ritroverà ad affrontare l'arrivo di Ida a Napoli, che non avrà alcuna intenzione di fare un passo indietro e rinunciare ancora al suo amato figlio.

La donna vorrà fare di tutto per riavere con sé Tommaso e per questo motivo non si darà pace: vorrà recuperare tutto il tempo perso, per questo motivo Ida potrebbe confessare tutta la verità all'ignaro Roberto Ferri.

Lara potrebbe vendicarsi di Tommaso nelle prossime puntate di Un posto al sole

Il sospetto è che Ferri possa scoprire come stiano le cose e a quel punto rendersi conto che per tutto questo periodo è stato solo ingannato, raggirato e umiliato dalla sua ex compagna, con tutta la storia legata al piccolo Tommaso.

Il colpo di scena, però, potrebbe arrivare nel momento in cui Ida proverà a mettere alle strette Lara: quest'ultima potrebbe reagire in maniera negativa e attuare la sua vendetta spietata.

Non si esclude che, nel corso delle prossime nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda durante l'estate, Lara possa arrivare a fare del male al bambino per vendicarsi della sua vera mamma.

Insomma Lara potrebbe perdere ancora una volta le staffe e il pieno lume della ragione, tanto da mettere a repentaglio la vita del piccolo Tommaso.

Marina verso il ritorno nelle nuove puntate di Un posto al sole

I colpi di scena potrebbero non mancare nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione della soap opera serale di Rai 3, che tutte le sere continua ad appassionare una media di quasi due milioni di spettatori, arrivando a toccare anche il 9-10% di share.

Grande attesa anche per il ritorno in scena di Marina Giordano: dopo essere stata assente per un po' di tempo, la dark lady della soap, interpretata da Nina Soldano, potrebbe rimettere piede in città.

Il ritorno di Marina nella soap Un posto al sole potrebbe aiutare Ferri a far luce ulteriormente sul raggiro della sua ex compagna.