Cristina Scuccia è stata protagonista di un gioco con Marco Mazzoli e Pamela Camassa all'Isola dei Famosi. Successivamente la concorrente è tornata a parlare della persona che frequenta lontano dai riflettori: ha detto che ogni volta che guarda il mare, le viene da pensare a questa persona, perché si sono fatti una promessa. Infine ad una domanda di Mazzoli sul suo orientamento, la diretta interessata ha ribadito di non volere etichette.

Le dichiarazioni di Scuccia

Durante il daytime dell'Isola dei Famosi, in onda il 26 maggio, i telespettatori hanno assistito ad una chiacchierata amichevole tra Cristina Scuccia e alcuni suoi compagni d'avventura.

Nel dettaglio, la naufraga ha accettato di fare un gioco sulle associazioni mentali: ad ogni nome, doveva trovare un aggettivo per descriverlo.

Su Pamela Camassa, Cristina ha detto che è una persona generosa. Marco Mazzoli è stato descritto come uno str....o. A quel punto Scuccia ha detto ai suoi compagni d'avventura di essere fidanzata. Mazzoli senza giri di parole ha chiesto a Cristina che in principio credeva che fosse interessata alle donne, ribadendo che per lui non ci sarebbe stato nulla di male. Anziché glissare Cristina Scuccia ha fatto una precisazione: "A me le etichette non piacciono".

Infine ha spiegato che ogni volta che guarda il mare le viene da pensare alla persona che frequenta, poiché si sono fatti una promessa: "Quando vedrai confine tra il cielo e il mare io sarò lì".

Gianmaria Sainato solleva dubbi su Scuccia

Nel frattempo, Gianamaria Sainato parlando con Helena Prestes ha sollevato dubbi su Cristina Scuccia.

Il naufrago ha spiegato di aver avuto una chiacchierata lontano dalle telecamere con l'ex suora e quest'ultima gli avrebbe detto di nutrire un certo interesse nei suoi confronti: "Mi ha fatto capire che le piaccio".

Gianmaria ha lasciato intendere di contraccambiare la "simpatia", tanto da aver chiesto alla compagna d'avventura di uscire quando sarà terminata l'esperienza in Honduras.

La reazione di alcuni utenti del web

Le dichiarazioni di Gianmaria Sainato su Cristina Scuccia non sono passate inosservate.

Secondo alcuni telespettatori dell'Isola dei Famosi, il modello starebbe mentendo poiché nel 2020 ha fatto coming out in pubblico.

Dunque, la possibilità di frequentare Cristina Scuccia lontano dai riflettori sarebbe solamente una strategia per far parlare di se stesso. Secondo altri utenti invece, Sainato avrebbe mancato di rispetto all'ex suora: se la conversazione fosse avvenuta davvero lontano dai riflettori, doveva rispettare il volere di Cristina in merito ad una possibile frequentazione.