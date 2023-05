Terra Amara prosegue con emozionanti colpi di scena e le anticipazioni di giugno annunciano puntate imperdibili. I riflettori saranno puntati su Zuleyha che, dopo essere stata cacciata dalla tenuta da Demir, vivrà momenti di profonda disperazione. La protagonista avrà l'appoggio di Hunkar ma suo marito le impedirà in ogni modo di vedere e sentire i suoi bambini. Giunta al limite della sopportazione, Zuleyha si recherà a villa Yaman e farà fuoco contro Demir.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha cacciata da Demir sarà ospitata da Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che, nel mese di giugno, al centro delle scene, ci sarà ancora la guerra tra Demir e Zuleyha.

Convinto di essere stato tradito da sua moglie, il signor Yaman non avrà pietà di lei e la caccerà via dalla villa, impedendole di vedere i suoi bambini. Zuleyha sarà disperata, tanto che proverà a mettere fine alla sua vita, ma a darle ospitalità sarà Fekeli.

L'uomo impedirà alla signora Altun di darsi fuoco in piazza e, successivamente, la porterà a casa sua. Da qui, Zuleyha proverà a telefonare alla villa, sperando almeno di sentire la voce dei suoi amati bambini. Hunkar permetterà a sua nuora di parlare con i suoi figli ma quando arriverà Demir interromperà la conversazione. Sarà l'ennesimo affronto per Zuleyha che non potrà più subire le prepotenze di suo marito.

Anticipazioni giugno: Zuleyha cercherà vendetta a villa Yaman

Le puntate di Terra amara che andranno in onda a giugno vedranno Zuleyha in preda alla disperazione. Convinta di non aver più niente da perdere, la donna ruberà la pistola a Fekeli e si dirigerà a villa Yaman. Quando arriverà alla tenuta, Zuleyha affronterà Demir a muso duro, puntando l'arma contro di lui.

Sabahattin e Hunkar, presenti in quel momento, proveranno a far ragionare la donna ma non ci riusciranno.

Quando Demir ribadirà a sua moglie che non le farà vedere mai più i suoi figli, Zuleyha premerà il grilletto e farà fuoco. L'uomo cadrà a terra e la presenza di Sabahattin si rivelerà provvidenziale, anche se le condizioni di Yaman resteranno molto critiche.

Demir in fin di vita, Hunkar disperata troverà conforto in Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha avrà appena il tempo di abbracciare i suoi figli prima di essere arrestata per il tentato omicidio di suo marito. Demir, invece, finirà in ospedale in gravissime condizioni e Hunkar pregherà per lui.

La signora Yaman piangerà inconsolabilmente e ripenserà a tutto quello che è accaduto tra suo figlio e sua nuora. Sinceramente pentita per il male fatto a Zuleyha in passato, Hunkar si sfogherà con Fekeli che le starà accanto in sala d'attesa.