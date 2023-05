L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole potrebbe essere caratterizzato dalla fatidica e ormai attesissima resa dei conti finale tra Roberto e Lara.

La perfida e astuta Martinelli, infatti, le ha provate tutte pur di riavvicinarsi di nuovo al suo ex compagno, al punto da ingannarlo con la storia del piccolo Tommaso.

Ma nel corso dei prossimi episodi di questa stagione, ecco che tutte le bugie potrebbero venire a galla e mettere così Lara con le spalle al muro.

Lara continua ad ingannare Roberto Ferri nella soap opera Un posto al sole

Nel dettaglio, le nuove puntate di Un posto al sole previste nel corso delle prossime settimane di maggio su Rai 3, potrebbero essere caratterizzate dalla scoperta delle clamorose bugie di Lara.

La donna sta portando avanti un piano a dir poco diabolico e spietato nei confronti di Ferri, ingannandolo sulla paternità del piccolo Tommaso.

Rientrata a Napoli dopo un periodo di assenza, la donna ha fatto credere a Roberto di aver partorito suo figlio, al punto da spiazzarlo e costringerlo ad occuparsi di Tommaso.

E nel corso di queste settimane, Ferri si è reso conto di provare un amore sempre più forte nei confronti di quel bambino, ignaro del fatto di essere stato solo ingannato.

Lara rischia di essere smascherata nelle nuove puntate di Un posto al sole

Sì, perché Lara non ha mai partorito quel bambino bensì lo ha preso "in prestito" per portare avanti il suo piano diabolico ai danni di Roberto e farlo cadere nella sua trappola.

Tuttavia, nel corso delle prossime nuove puntate di Un posto al sole, ci sarà l'arrivo di una donna misteriosa che sembra conoscere molto bene Tommaso [VIDEO].

Non si esclude che possa trattarsi della mamma naturale del bambino, la quale potrebbe ritornare a Napoli per mettersi sulle tracce di suo figlio.

E, proprio questo arrivo inaspettato, potrebbe mettere Lara nei guai e costringerla così a dover ammettere le sue malefatte nei confronti di Roberto.

Roberto potrebbe scoprire la verità sul piccolo Tommaso nelle prossime puntate di Un posto al sole

Il sospetto, infatti, è che nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole previste in questo periodo su Rai 3, Roberto possa finalmente scoprire la verità sulle menzogne di Lara sul piccolo Tommaso.

Ferri potrebbe avere il quadro completo della situazione e, a quel punto smascherare le bugie della donna e metterla definitivamente con le spalle al muro.

In tal caso sarebbe un vero e proprio choc per Roberto, dato che l'imprenditore si è affezionato per davvero al piccolo Tommaso e in questi mesi ha ribadito più volte di non non voler compiere gli stessi errori che in passato aveva fatto con gli altri figli.