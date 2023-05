L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole è confermato dal 15 al 19 maggio in prima visione assoluta su Rai 3.

Al centro dell'attenzione ci sarà il rapporto intrinseco che si verrà a creare tra Roberto e Lara: la donna tornerà all'azione e proverà ad approfittare dell'assenza in città di Marina per cercare di far breccia nel cuore del suo ex, ma questa volta il suo piano potrebbe non dare l'effetto sperato.

Roberto smaschera Lara nelle prossime puntate di Un posto al sole?

L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole, previste nella settimana 15-19 maggio, continuerà a essere incentrato sulle vicende del triangolo composto da Marina, Roberto e Lara.

La perfida e astuta Martinelli continuerà a portare avanti il suo piano diabolico, con il quale spera di poter riuscire a far breccia nel cuore dell'uomo, portandolo alla rottura definitiva con Marina.

Del resto lo scopo primario di Lara è sempre stato quello di riuscire ad avere un ruolo di spicco nella vita di Ferri, al punto da ingannarlo anche sul bambino che ha sempre presentato come suo figlio.

Lara potrebbe finire nei guai nelle nuove puntate di Un posto al sole dal 15 al 19 maggio

Eppure, nel corso delle prossime puntate della soap opera, l'eccessiva vicinanza di Lara a Roberto potrebbe avere delle conseguenze inaspettate.

Perché Roberto potrebbe smascherare Lara e scoprire tutta la verità sulle bugie che la donna ha messo in piedi nel corso dell'ultimo periodo.

Perché Ferri è ancora del tutto ignaro del piano strategico che la donna ha messo in piedi ai suoi danni, ma questa volta la verità potrebbe emergere prepotentemente.

Lara potrebbe ritrovarsi nei guai, e costretta a dover pagare il suo conto con Roberto e anche con la giustizia dopo le malefatte.

La scelta di Michele nelle nuove puntate di Un posto al sole al 19 maggio

Spazio anche alle vicende di Michele: nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, previste fino al 19 maggio su Rai 3, bisognerà capire quale sarà la decisione finale del giornalista, dopo che Filippo ha annunciato di voler cambiare la linea editoriale dei programmi in onda sulla sua radio.

Una scelta che non ha convinto al 100% Michele: l'uomo è apparso a dir poco scettico di fronte alla possibilità di puntare principalmente su un programma di intrattenimento e non di pura informazione giornalistica, come quello che ha condotto fino a questo momento.

Come si evolverà la situazione nel corso dei nuovi episodi della soap opera di Rai 3? Filippo riuscirà a convincere Michele a non fare "passi falsi"?

L'appuntamento con Un posto al sole prosegue regolarmente su Rai 3

Contrariamente a quanto accade con Il Paradiso delle signore 7, l'appuntamento con Un posto al sole non subirà stop e sospensioni nella fascia dell'access prime time.

La messa in onda è confermata regolarmente per tutto il periodo della stagione estiva, come sempre nella fascia oraria che va dalle 20:50 alle 21:25 circa.

La soap opera ha ottenuto la riconferma anche nella prossima stagione televisiva Rai 2023/2024 con un nuovo ciclo di episodi che andranno in onda da fine agosto.