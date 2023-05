Colpo di scena in arrivo a Terra Amara: Fikret Fekeli, il ritrovato nipote di Ali Rahmet, potrebbe nascondere un grosso segreto, come Behice ha sospettato fin dal suo arrivo ad Adana. Se Fekeli sarà ben lieto di accogliere in casa il figlio del defunto fratello, la zia di Mujgan comincerà a indagare sul giovane. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Behice arriverà a rovistare nelle valigie di Fikret e troverà un documento d'identità, ma con grande stupore la donna vedrà che il nome riportato non è quello del nipote di Ali Rahmet.

Cosa starà nascondendo il giovane?

Fekeli ritrova suo nipote

Le anticipazioni di Terra amara proseguono concentrandosi sulla figura di Fikret, una new entry della terza stagione della soap. Seguendo la trama della serie turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui il giovane arriverà in paese e osserverà da lontano ciò che accade nella fabbrica di cotone gestita da Yilmaz e Ali Rahmet. Messo in guardia dall'attento Cetin, Fekeli ci metterà poco a trovare il misterioso ragazzo che a sorpresa rivelerà di essere Fikret Fekeli, il figlio del suo defunto fratello Musa.

L'arrivo di Fikret rallegrerà Fekeli, che non solo accoglierà il nipote in casa sua, ma gli offrirà di trasferirsi in paese per occuparsi con lui e Yilmaz della fabbrica.

L'unica a non apprezzare il giovane sarà Behice, che vedrà un pericolo in Fikret, perché temerà che il ragazzo possa impossessarsi delle ricchezze di famiglia su cui lei stessa ha messo gli occhi. Per questa ragione Behice comincerà a indagare su Fikret sospettando che si tratti di un impostore che ha rubato l'identità al vero nipote di Fekeli.

La teoria della donna non convincerà Mujgan, ma la zia continuerà ugualmente le sue ricerche.

I dubbi di Behice trovano conferma?

Dopo aver scoperto da Fusun e Sermin che all'età di tre anni Fikret si è ustionato in petto, Behice verserà una bevanda calda sul giovane con la speranza di poter vedere i segni della scottatura, ma il giovane si allontanerà per togliersi la camicia.

Neanche i telespettatori potranno scorgere i segni dell'ustione, ma un ritrovamento di Behice sembrerà dare ragione a quest'ultima.

La zia di Mujgan troverà il passaporto del giovane, ma nei suoi dati personali verrà indicato un altro nome, motivo per cui Behice si convincerà che la sua idea sia corretta. Non è tutto, perché poco dopo Fikret salverà Fekeli da un attentato messo a punto da un imprenditore che collaborava con Hatip Tellidere. Poco dopo il giovane sarà proprio nell'auto dell'attentatore con il quale sembrerà essere in confidenza. Cosa vorrà realmente Fikret da Fekeli? Si tratterà davvero del nipote di Alì Rahmet? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.