Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate, dal 15 al 19 maggio, rivelano che Giulia finirà nei guai. A quanto pare infatti la donna farà qualcosa che infastidirà il nuovo boss di zona Eduardo, il quale reagirà prontamente minacciandola.

L'ex moglie di Renato non potrà neanche contare sull'aiuto di Franco e Angela, dal momento che i due decideranno di partire per la Sicilia assieme a Bianca.

Nel frattempo Lara approfitterà dell'assenza di Marina, per prendere il suo posto nella vita di Roberto, ma una misteriosa donna potrebbe mandare all'aria i suoi piani.

Un posto al sole, anticipazioni dal 15 al 19 maggio: Franco, Angela e Bianca lasciano Napoli

Dopo la chiusura del garage, Franco (Peppe Zarbo) si ritroverà senza lavoro e questa situazione finirà per peggiorare il suo rapporto con Angela (Claudia Ruffo). Come se non bastasse quest'ultima tornerà a valutare l'idea di partire per la Sicilia e accettare la proposta lavorativa che aveva ricevuto alcune settimane prima.

Le anticipazioni rivelano che quest'evento non separerà la storica coppia, ma anzi finirà per riunirli. A quanto pare infatti i due sfrutteranno quest'occasione per lanciarsi in una nuova avventura lavorativa in Sicilia. Non è chiaro che mansione penserà di svolgere Boschi ma c'è la conferma che i due partiranno assieme a Bianca (Sofia Piccirillo), per quella che si preannuncia quindi come una pausa piuttosto lunga.

Giulia in grave pericolo

Mentre Franco e Angela si organizzeranno per questa nuova avventura, Giulia (Marina Tagliaferri) finirà nei guai. Le anticipazioni non chiariscono cosa succederà ma rivelano che la donna, suo malgrado, finirà nel mirino del nuovo giovane boss di zona Eduardo (Fiorenzo Madonna).

Resta da capire se l'ex moglie di Renato provocherà il delinquente difendendo Clara o se il suo centro darà fastidio alla camorra, sta di fatto che la donna finirà nel mirino del clan di Sabbiese.

Giulia, stavolta, non potrà neanche contare sull'aiuto di Franco, dal momento che l'uomo e sua figlia si appresteranno a partire per la Sicilia, probabilmente ignari di quanto stia accadendo.

Un posto al sole, puntate dal 15 al 19 maggio: qualcuno spia Lara

Dopo aver baciato Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Lara (Chiara Conti) si convincerà di aver riconquistato l'uomo.

La donna proverà inoltre a manipolare il suo ex sfruttando la tenera interazione tra Cristina e il piccolo Tommy.

Martinelli riuscirà quindi a insinuarsi a Palazzo Palladini al posto di Marina (Nina Soldano), tuttavia proprio ad un passo dal "trionfo" riceverà una telefonata da parte di una persona misteriosa che potrebbe conoscere il suo segreto.