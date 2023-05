Cosa succederà nelle prossime puntate di Un posto al sole in programma dal 15 al 19 maggio 2023 in prima visione assoluta su Rai 3?

Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Lara e Roberto: tra i due ci sarà un netto riavvicinamento ma, nel corso delle prossime puntate, una donna misteriosa potrebbe mandare all'aria i piani della donna.

Spazio anche alle novità legate alle vicende di Giulia, la quale si ritroverà a fare i conti con delle minacce inaspettate.

Lara rischia i guai con Roberto Ferri: anticipazioni Un posto al sole al 19 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste fino al 19 maggio su Rai 3, rivelano che Lara e Roberto appariranno sempre più vicini.

Dopo la partenza improvvisa di Marina, ecco che tra i due ex ci sarà un nuovo momento di passione e arriverà un bacio che finirà per scombussolare Ferri, riaccendendo così le speranze di Lara che continua a sperare nel ritorno di fiamma con il "padre" di suo figlio.

Eppure, quando tutto sembrerà andare per il verso giusto, ecco che una donna misteriosa potrebbe mettere definitivamente nei guai Lara e rischiare così di farle saltare i suoi paini diabolici ai danni di Ferri e Marina.

Di chi si tratta e cosa succederà a questo punto alla perfida e astuta Lara? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera.

Angela e Franco pronti a lasciare Napoli: anticipazioni Un posto al sole 15-19 maggio

E poi ancora, le anticipazioni di Un posto al sole dal 15 al 19 maggio 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Angela e Franco: quest'ultimo si ritroverà costretto a dover vendere il garage e accarezzerà sempre più l'idea di lasciare Napoli per trasferirsi assieme a sua moglie in Sicilia.

La donna, infatti, ha ricevuto una nuova proposta di lavoro che per svariato tempo la vedrà protagonista in Sicilia e a quel punto Franco si convincerà del fatto che è giunto il momento di staccare la spina e di seguire Angela in questa nuova avventura, la quale potrebbe rivelarsi foriera di novità anche per lui.

Giulia vittima di minacce: anticipazioni Un posto al sole al 19 maggio

Novità in arrivo anche per Giulia: le trame delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che la donna si ritroverà ad essere vittima delle minacce del clan Eduardo.

Una situazione decisamente allarmante e preoccupante per Giulia che, come se non bastasse, scoprirà che sua figlia ha scelto di trasferirsi in Sicilia assieme al marito e alla piccola Bianca, motivo per il quale si ritroverà da sola a Napoli a dover fronteggiare le minacce del clan. Spazio anche alle vicende di Speranza, sempre più concentrata sui suoi studi, al punto da trascurare Samuel.