In Terra Amara la morte metterà definitivamente la parola fine alla storia d'amore tra Yilmaz e Züleyha. A causa di un grave incidente stradale Yilmaz morirà e lo farà guardando per un'ultima volta la sua amata.

Züleyha, Yilmaz e la loro nuova vita insieme

La storia d'amore tra Züleyha e Yilmaz ha sempre vissuto dei grandi momenti di difficoltà da quando sono scappati da Istanbul. Il destino li ha portati a sposare altre persone e ad avere dei figli, ma il sentimento che li lega non si è mai affievolito. Quando finalmente riusciranno a dare una svolta alla loro relazione la morte metterà il suo zampino.

Quando Demir e Mūjgan decideranno di concedere il divorzio, Züleyha e Yilmaz prenderanno il piccolo Adnan e si stabiliranno in una nuova casa. Non lo faranno senza un pizzico di malinconia, soprattutto perché con loro non potranno portare Leyla e Kerem Ali, visto che rimarranno rispettivamente con Demir e Müjgan. Ad ogni modo, finalmente, potranno iniziare una nuova vita insieme, senza liti o minacce con armi.

Demir salva Yilmaz

Il giorno in cui dovrà essere ufficializzato il divorzio, Demir prenderà Züleyha da casa sua e insieme andranno in tribunale. Mentre Yilmaz lascerà la casa in fretta e furia con l'auto dopo che scoprirà che Kerem Ali è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

La fretta, però, gli giocherà un brutto scherzo e Züleyha, che percorrerà la stessa strada di Yilmaz, assisterà con i suoi occhi all'incidente in cui verrà coinvolto.

Sarà Demir a portarlo fuori dalla macchina gravemente ferito rischiando la sua stessa vita, visto che la macchina potrebbe esplodere da un momento all'altro.

La fine delle ostilità tra Yilmaz e Demir

Züleyha e Fekeli non sapranno come ringraziare Demir per il suo atto di coraggio, soprattutto Ali Rahmet dirà allo stesso Yilmaz, quando riprenderà i sensi, che ora anche Demir per lui è come un figlio.

Yilmaz vorrà proprio parlare con Demir e con un discorso commovente gli "affiderà" Züleyha e il figlio nel caso in cui dovesse succedergli qualcosa di brutto.

Così avranno modo di mettere fine anche alle loro ostilità.

La fine di Yilmaz

Züleyha e Yilmaz, il quel momento, non potranno immaginare che la morte a breve li separerà per sempre.

Avranno modo di parlare del loro passato, di quando insieme a Istanbul sognavano un futuro migliore: lei era un'assistente sarta, mentre lui un apprendista meccanico e insieme mettevano da parte qualsiasi centesimo per il loro futuro.

Ricorderanno i bei tempi, anche perché tutto sembrerà procedere per il meglio: Yilmaz uscirà dalla terapia intensiva e tutti, medici compresi, crederanno che ben presto potrà riprendersi, invece non sarà così: Yilmaz esalerà l'ultimo respiro e lo farà guardando per l'ultima volta la sua Züleyha.