L'appuntamento con la soap Un posto al sole prosegue nel corso della settimana che va dall'8 al 12 maggio 2023, con le nuove puntate in prima visione assoluta che si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese.

Al centro dell'attenzione ci saranno ancora una volta le vicende di Marina, sempre più delusa e infastidita dal comportamento di Roberto nei confronti della sua ex compagna, Lara Martinelli.

Spazio anche alle vicende di Ornella che, in questi nuovi appuntamenti, si mostrerà sul piede di guerra nei confronti della sua amica Giulia.

Roberto affronta ancora Marina: anticipazioni Un posto al sole 8-12 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole fino al 12 maggio 2023, rivelano che la situazione in casa Ferri non sarà affatto delle migliori.

Marina non sarà per niente entusiasta della situazione che si è venuta a creare tra lei, Roberto e Lara e non perderà occasione per rinfacciarlo a suo marito.

La donna, infatti, si renderà conto di non riuscire più a far fronte a questa situazione e non si sentirà capita dal suo uomo che, nel frattempo, continuerà a fare di tutto per non deludere le aspettative di Lara e "fallire" nel suo ruolo di padre del piccolo Tommaso.

Marina fa una scelta drastica: anticipazioni Un posto al sole 8-12 maggio

Sta di fatto che, nel corso di queste nuove puntate della soap opera, Roberto proverà ad avere l'ennesimo chiarimento con Marina e proverà a comprendere il perché di questa sua reazione negativa, dato che sta provando a fare semplicemente il padre di suo figlio.

Questa volta, però, Marina non avrà alcuna intenzione di ascoltare le parole del suo compagno: le anticipazioni di Un posto al sole fino al 12 maggio rivelano che la donna prenderà una drastica decisione, del tutto inaspettata, che potrebbe stravolgere per sempre l'armonia familiare in casa Ferri.

Insomma, questa volta, Marina non avrà alcuna intenzione di fare sconti al suo compagno, motivo per il quale si mostrerà agguerrita nei suoi confronti.

Ornella furiosa con Giulia: anticipazioni Un posto al sole al 12 maggio

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole fino al 12 maggio, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Ornella.

La donna si mostrerà dura nei confronti di Giulia, delusa dal comportamento della sua migliore amica.

Tale situazione finirà per rendere Ornella sempre più nervosa e furiosa, al punto che Raffaele deciderà di intervenire in prima persona.

L'uomo, infatti, si renderà conto che tale nervosismo non sta facendo bene alla sua compagna, motivo per il quale le consiglierà di staccare un po' la spina dai vari impegni, con una proposta del tutto inaspettata.

Spazio anche alle vicende di Cerruti, il quale non nasconderà la sua amarezza per il comportamento di Mariella, che lo ha "fatto fuori" dal progetto della Crociera.

L'appuntamento con Un posto al sole confermato in estate su Rai 3

Una nuova settimana che promette grandi colpi di scena per tutti gli appassionati della storica soap opera di Rai 3, che andrà avanti per tutto il periodo estivo in prima visione assoluta.

Anche quest'anno, infatti, l'appuntamento con Un posto al sole è confermato durante i mesi di giugno e luglio. Ad agosto, invece, dopo le prime settimane di messa in onda in prima visione assoluta, arriverà poi un periodo di stop e pausa dall'access prime time.

In questo modo, infatti, verrà permesso ai protagonisti della soap di avere un periodo di pausa dalle riprese, prima di ritornare di nuovo sul set per iniziare a girare le puntate inedite che andranno a comporre la stagione 2023/2024 della soap opera.