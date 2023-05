Cresce l'attesa a Uomini e donne per la fatidica scelta finale di Nicole. La tronista, che da un po' di mesi sta portando avanti la sua esperienza in studio, si ritroverà ben presto a dover prendere in mano le redini del suo percorso, svelando il nome della persona con la quale ha intenzione di costruire un futuro fuori dallo studio della trasmissione Mediaset.

Due i pretendenti che sono giunti al rush finale di questo percorso: trattasi di Carlo e Andrea che, pur essendo molto differenti, hanno saputo far breccia nel cuore della ragazza.

La scelta finale di Nicole a Uomini e donne: Andrea e Carlo al rush finale

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne si avvicina verso le battute conclusive e per Nicole sta per arrivare il momento della scelta finale, che la porterà a dire addio alla trasmissione assieme alla persona con la quale intende costruire il suo futuro.

Un percorso fatto di "alti e bassi" per la tronista che, ad un certo punto, ha dovuto fare i conti anche con le accuse di Gianni di voler ingannare la redazione del programma, dato il suo rapporto speciale con Andrea.

Insomma la tronista ha dovuto difendersi e far capire a tutti di non voler prendere in giro nessuno, dato che il suo scopo era quello di cercare davvero l'amore.

Andrea mette in dubbio il suo sì alla scelta di Nicole a Uomini e donne

E, adesso, nel corso dell'ultima registrazione del talk show, ci sono stati una serie di colpi di scena che hanno messo in discussione il percorso fatto da Nicole fino a questo momento.

La tronista, infatti, ha dovuto fare i conti con i dubbi da parte di Andrea: il giovane corteggiatore, infatti, ha messo in discussione l'atteggiamento di Nicole, sostenendo che secondo lui, la ragazza avrebbe già le idee chiare sulla scelta.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, Andrea, ha ancora una volta ribadito di non voler dare alcuna certezza alla tronista sul suo "sì" finale in caso di scelta.

Il corteggiatore, infatti, non si sente convinto al 100%, complici anche gli atteggiamenti della tronista che lo metterebbero in forte crisi.

Andrea deluso dalla tronista e lascia lo studio: anticipazioni Uomini e donne

Secondo Andrea, Nicole alla fine fine farà una scelta "comoda" a Uomini e donne e lascerà la trasmissione assieme a Carlo, dato che quest'ultimo le ha già dato tutte le certezze di cui lei aveva bisogno, dicendole chiaramente che il suo sarebbe stato un sì finale.

Il colpo di scena c'è stato nel momento in cui, dopo questo discorso, Nicole ha deciso di ballare in trasmissione con Carlo.

La reazione di Andrea non è stata affatto delle migliori: le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che il corteggiatore è andato via dallo studio, amareggiato e deluso dal comportamento della tronista nei suoi confronti.

Insomma, Andrea ha messo realmente in discussione la sua presenza in trasmissione a poche settimane ormai dalla fatidica registrazione della scelta. Nicole andrà a riprenderlo oppure no? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.