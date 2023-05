Cosa succederà nelle nuove puntate di Un posto al sole previste nel corso della settimana che va dal 22 al 26 maggio 2023?

Al centro dell'attenzione continuerà ad esserci il giallo e il mistero legato alle sorti di Lara, dato che la donna rischia seriamente di essere smascherata per le sue bugie.

E, questa volta, potrebbe essere la sua acerrima rivale Marina a portare alla luce le verità amare sul conto della donna che sta ingannando clamorosamente Roberto, con la "scusa" del bambino.

Il segreto di Lara potrebbe essere scoperto: nuove puntate Un posto al sole 22-26 maggio

Nel dettaglio, le nuove puntate di Un posto al sole previste nella settimana 22-26 maggio 2023 in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Roberto, Lara e Marina.

I tre continueranno a essere al centro dell'attenzione e delle dinamiche, complice il fatto che ci sarà una donna misteriosa che sembra conoscere il segreto della Martinelli sul piccolo Tommaso.

Sì, perché Lara continua a ingannare tutti con la storia del bambino che ha presentato come il frutto del suo amore con Roberto Ferri.

Questa, però, non è la verità dei fatti: la donna, infatti, ha soltanto ingannato l'uomo per mettere in crisi il suo matrimonio con Marina Giordano e in tal modo scatenare una "guerra" tra di loro.

Marina potrebbe scoprire le bugie di Lara nelle puntate di Un posto al sole al 26 maggio

Ebbene, questa donna misteriosa potrebbe avere un ruolo cruciale nel corso delle prossime puntate e non si esclude che possa diventare la nuova alleata di Marina nel corso dei prossimi episodi della soap opera serale in onda su Rai 3.

Il sospetto, quindi, è che Marina possa scoprire tutta la verità sul conto della Martinelli e smascherare quelle che sono state le sue bugie raccontate a tutti fino a questo momento.

La donna misteriosa che si aggira a Napoli con le foto del piccolo Tommaso potrebbe essere proprio la madre naturale del bambino, pronta così a far emergere tutta la verità sul bambino.

Per Lara, quindi, la situazione potrebbe diventare più grave e seria del previsto e nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera, le menzogne raccontate fino ad oggi potrebbero venire così alla luce.

Lara messa nei guai dalla sua nemica Marina nelle nuove puntate di Un posto sole?

Nel caso in cui questa situazione dovesse concretizzarsi, per Marina sarebbe una grande vittoria, dato che la donna avrebbe modo di avere la meglio sulla sua avversaria e in tal modo far prevalere la verità dopo che Lara ha rischiato di mandare in frantumi il suo matrimonio con Roberto.

La verità verrà finalmente a galla nel corso delle puntate in onda fino al 26 maggio? Lo scopriremo presto su Rai 3.