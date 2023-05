L'appuntamento con Un posto al sole prosegue nella settimana che va dal 22 al 26 maggio 2023, quando andranno in onda delle nuove puntate in prima visione assoluta.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno gli intrighi che vedranno protagonista Lara, la quale rischierà di essere smascherata per le sue bugie raccontate fino a questo momento sul piccolo Tommaso.

Lara porta avanti il suo piano diabolico: anticipazioni Upas

Nel dettaglio, gli episodi inediti di Un posto al sole previsti nel corso della settimana 22-26 maggio 2023, saranno incentrati nuovamente sulle vicende di Lara e Roberto.

La perfida donna sta cercando di fare il possibile per far breccia nuovamente nel cuore del suo ex compagno e in tal modo provare a prendere il posto di sua moglie Marina Giordano che, nel frattempo, ha scelto di staccare per un po' la spina e di trasferirsi a Londra.

Sta di fatto che, nel corso dei prossimi episodi della soap opera di Rai 3, Roberto si ritroverà vittima della trappola messa in piedi da Lara e i due cederanno alla passione con un nuovo appassionato bacio.

La vera mamma di Tommaso potrebbe tornare nelle puntate di Upas dal 22 al 26 maggio

Eppure, una nuova minaccia è dietro l'angolo per la donna: le anticipazioni di Un posto al sole del mese di maggio rivelano che, una donna misteriosa, terrà tra le mani una foto del piccolo Tommaso.

Trattasi di una medicante e, nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole dal 22 al 26 maggio 2023, si potrebbe scoprire che si tratta della vera mamma del piccolo Tommaso.

Sì, perché il bambino non è il figlio naturale di Lara e Roberto: la donna lo ha preso "in prestito" per portare avanti la sua messa in scena e in tal modo riconquistare di nuovo il suo ex compagno, ingannandolo con la notizia del bambino.

Lara rischia di essere smascherata nelle puntate di Upas dal 22 al 26 maggio

Tuttavia, la vera mamma del piccolo Tommaso potrebbe essersi messa sulle tracce del bambino e a quel punto potrebbe mettere nei guai Lara.

Martinelli, quindi, potrebbe essere smascherata dalla vera mamma del bambino e a quel punto costretta ad ammettere le sue bugie.

In tal caso sarebbe una grande "vittoria" per Marina: la dark lady di Un posto al sole, che di persone cattive se ne intende, non si è mai fidata al 100% dell'ex compagna di suo marito.

Lo smascheramento delle bugie di Lara, quindi, potrebbe permettere alla donna di riavvicinarsi di nuovo a Roberto e ripristinare così quell'armonia familiare che rincorrono da diverso tempo, dato che la presenza di Martinelli e del piccolo Tommaso, ha messo a dura prova il loro matrimonio. Riuscirà ad avere la meglio? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.