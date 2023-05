L'appuntamento con Un posto al sole resta confermato su Rai 3 per tutto il mese di giugno. La soap opera andrà in onda ininterrottamente anche durante i mesi della calda stagione estiva (a differenza di quanto accade con Il Paradiso delle signore che si ferma per più di tre mesi).

I colpi di scena non mancheranno e, al centro delle nuove trame, potrebbe esserci la vendetta spietata di Marina nei confronti della sua nemica Lara.

Lara messa alle strette nelle prossime puntate di Un posto al sole?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Un posto al sole del mese di giugno continuerà ad essere incentrato sulle vicende di Roberto, Lara e Marina.

La Martinelli, infatti, si ritroverà a dover fare i conti con la presenza di Ida, la mamma naturale del piccolo Tommaso, la quale si presenterà a Napoli con lo scopo ben preciso di recuperare il rapporto con suo figlio e riaverlo di nuovo con se, dopo che lo aveva "venduto" a Lara per i suoi loschi piani.

Di conseguenza, la donna dovrà stare ben attenta a non veder crollare il suo castello di bugie: la verità sul bambino potrebbe venire a galla da un momento all'altro e, a quel punto, Roberto potrebbe smascherare il piano diabolico e crudele messo in atto dalla sua ex compagna.

Le bugie di Lara potrebbero essere scoperte nelle puntate di Un posto al sole di giugno

Il sospetto, infatti, è che nel corso delle puntate di Un posto al sole del prossimo giugno 2023, tutti i segreti e le bugie di Lara sul bambino potrebbero venire finalmente a galla e di conseguenza la donna si ritroverebbe a dover pagare il suo conto con la giustizia.

Ebbene, non si esclude che possa essere proprio Marina a portare alla luce come stanno le cose e quindi la verità dei fatti su cosa sta accadendo alle spalle di Roberto.

La dark lady di Palazzo Palladini potrebbe scoprire il piano della sua nemica e, dopo aver parlato con Ida per avere tutte le certezze del caso, potrebbe allearsi con lei per mettere definitivamente Lara con le spalle al muro.

Marina potrebbe vendicarsi di Lara nelle puntate di Un posto al sole di giugno 2023

In questo modo, quindi, Marina andrebbe a vendicarsi della sua acerrima nemica e si prenderebbe la sua rivincita dopo che Lara le ha fatto tanto del male.

Sì, perché in queste settimane, la Martinelli ha messo a dura prova il legame tra Roberto e Marina, al punto che la donna aveva scelto anche di trasferirsi per un po' di tempo a Londra, per stare lontana da suo marito e da questa difficile situazione che stavano vivendo.

Adesso, però, Marina potrebbe tornare più forte e carica di prima, pronta a prendersi la sua rivincita contro quella donna che l'ha fatta soffrire ed ha rischiato di mandare all'aria il suo neonato matrimonio con Roberto Ferri.