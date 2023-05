Nelle puntate della terza stagione di Terra Amara, la perfida Behice darà prova in più di un'occasione di essere disposta a tutto pur di raggiungere i suoi scopi. Dopo aver assassinato Hunkar, la zia della dottoressa non sembrerà disposta a fare un passo indietro pur di restare in paese. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Fekeli inizierà a pensare che Behice abbia ucciso la sua promessa sposa, così la caccerà via da casa sua. La donna penserà di andare via mostrandosi offesa, invece penserà a un piano per non partire.

Behice assolderà un uomo per picchiarla, ma l'organizzazione non sarà perfetta, visto che un colpo inferto dal finto aggressore rischierà di ucciderla.

Il piano di Behice

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi ancora una volta sulla perfida Behice. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Zuleyha accuserà pubblicamente la zia della dottoressa di aver ucciso Hunkar. Le parole di Altun colpiranno Fekeli, che assisterà a tutta la scena. Una volta rientrato a casa farà delle attente riflessioni e giungerà alla conclusione che davvero la sua ospite potrebbe essere implicata nella morte di Hunkar. Fekeli non perderà molto tempo e chiederà a Behice di lasciare non solo la sua casa, ma anche il paese, nell'attesa che venga individuato l'assassino della matrona Yaman.

Behice non sembrerà disposta ad andare via, ma Fekeli sarà irremovibile, tanto che la perfida donna farà in fretta e furia i bagagli per lasciare Adana, ma anche in questo caso si tratterà dell'ennesima messa in scena. Behice metterà a punto un piano a dir poco folle per avere un buon motivo per trattenersi in paese. Giunta all'aeroporto, Behice incontrerà un uomo che si scoprirà essere un complice.

Quest'ultimo spargerà ovunque i suoi vestiti, dopo i due si dirigeranno in un bosco lontani da occhi indiscreti.

L'aggressione alla zia di Mujgan

Behice darà dei soldi al complice e poi chiederà di essere picchiata e colpita con un colpo di pistola all'altezza della spalla. L'uomo darà il via all'aggressione, ma a questo punto il colpo di pistola attirerà un cane che, giunto di corsa sul posto, farà perdere l'equilibrio all'aggressore, che per errore sparerà allo stomaco di Behice e temendo di averla uccisa scapperà via.

Nel frattempo Mujgan, in compagnia di Fikret, troverà gli abiti della zia e si allarmerà.

Mujgan darà il via alle ricerche e dopo diverse ore Behice verrà ritrovata sul ciglio della strada, dove si trascinerà priva di sensi. Immediatamente la zia della dottoressa verrà trasportata in ospedale, dove grazie al lavoro dei medici riuscirà a salvarsi. Cosa succederà adesso? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.