Alessio Campoli torna sui social e lancia una frecciatina che non passa inosservata. Dopo l'esperienza a Uomini e donne come corteggiatore di Lavinia Mauro, Campoli è riapparso sul suo profilo Instagram, dove in queste ore ha condiviso quella che sembra essere una frecciatina rivolta a qualcuno di ignoto.

Cosa è successo ad Alessio Campoli dopo il 'no' di Lavinia Mauro a Uomini e donne

Alessio Campoli è stato uno dei protagonisti più amati di questa ultima edizione di Uomini e donne, dove si è rimesso in gioco per cercare di conquistare il cuore della tronista Lavinia.

Pur essendo arrivato al rush finale del percorso in studio, Alessio non è riuscito ad avere la meglio. La tronista ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con Alessio Corvino, l'altro pretendente che nel corso dei mesi vissuti insieme in trasmissione ha saputo far breccia nel suo cuore.

Campoli, di conseguenza, ha dovuto incassare il "no", ma non l'ha presa male: il ragazzo non ha risparmiato parole d'affetto nei confronti di Lavinia, augurandole il meglio per la sua nuova storia d'amore.

'I soldi vanno e vengono, la credibilità è a vita', la frecciatina di Alessio Campoli sui social

Così, dopo il no della tronista, Alessio è tornato alla sua vita di sempre postando qualche volta anche degli scatti social, dove si è mostrato principalmente in palestra oppure in compagnia di qualche amico.

Nelle ultime ore invece, dopo qualche giorno di silenzio, Alessio ha scelto di postare una frase che sembra essere una sonora frecciatina rivolta a qualcuno.

"I soldi vanno e vengono, la credibilità è a vita", è questa la frase che l'ex corteggiatore di Uomini e donne ha scelto di condividere sul suo profilo Instagram, senza dare ulteriori spiegazioni sul perché di questa scelta.

Insomma non si conosce il destinatario della frase postata da Campoli sui social: a chi sarà rivolta la frecciatina dell'ex corteggiatore del talk show di Maria De Filippi?

Da settembre Alessio Campoli sarà uno dei nuovi tronisti di Uomini e donne?

In attesa di scoprirlo fervono le indiscrezioni sulla prossima stagione di Uomini e donne, in onda da settembre nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Tra i nuovi tronisti in carica potrebbe esserci proprio Alessio Campoli.

Dopo una doppia esperienza nelle vesti di corteggiatore (prima con Angela Nasti e poi con Lavinia Mauro), il ragazzo potrebbe avere la possibilità di rimettersi in gioco come tronista e provare così, ancora una volta, a cercare la donna della sua vita nel programma di Maria De Filippi.