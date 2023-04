Martedì 4 aprile è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Lavinia ha scelto Alessio Corvino: dopo mesi di corteggiamento e dubbi, la tronista ha lasciato il programma con il ragazzo che le piaciuto sin dall'inizio del percorso. Il pubblico, però, ha apprezzato molto la reazione composta del "rifiutato" Alessio Campoli, tant'è che più di qualcuno pensa che meriterebbe un'altra opportunità: il giovane romano potrebbe essere uno dei protagonisti della prossima stagione del dating-show, quella che debutterà a settembre su Canale 5.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 5 aprile è iniziata con una serie di video inediti su quello che è successo dopo la scelta di Lavinia: il pubblico, dunque, ha assistito ai primi romantici momenti tra la tronista e Corvino, ma anche allo sfogo del corteggiatore che è stato rifiutato.

Le telecamere del dating-show, infatti, hanno ripreso Campoli nei camerini subito dopo la "non scelta": il ragazzo ha parlato benissimo della tronista, confermando il rispetto che ha dimostrato di portarle anche in studio dopo aver ricevuto un "no".

"Non mi sono sentito una pedina, l'ho sempre sentita vera. Mi dispiace, ma non porto rancore. Cerco sempre di vedere il buono nelle cose e nelle persone", ha fatto sapere Alessio "il moro" nella sua ultima apparizione su Canale 5.

Il desiderio di chi guarda Uomini e Donne

Al termine dell'intervista che ha rilasciato dopo la "non scelta", Campoli ha detto: "Penso che una soddisfazione, una gioia arriverà anche per me".

Il corteggiatore di Uomini e Donne, dunque, ha accennato al suo futuro e a quello che di bello potrebbe riservargli in amore.

Da quando è andata in onda la puntata dedicata al fidanzamento tra Lavinia e Corvino, in rete circolano voci sulla seconda chance che potrebbe avere Alessio "il moro": alcuni siti riportano il Gossip secondo il quale il romano sarebbe tra i candidati alla poltrona rossa per il Trono Classico 2023/2024.

Visto che mancano meno di due mesi alla fine della stagione, è improbabile che la redazione presenti un nuovo tronista: da qui a maggio, dunque, a cercare l'amore saranno solamente Nicole Santinelli e Luca Daffré.

A settembre, però, il cast sarà totalmente rinnovato e sono in tanti a pensare che uno dei protagonisti potrebbe essere Campoli, che già conosce molto bene il dating-show e le sue dinamiche dato che è stato corteggiatore per ben due volte.

Il passato nel cast di Uomini e Donne

Come sempre l'ultima parola spetterà a Maria De Filippi: sarà la conduttrice di Uomini e Donne a decidere se richiamare Campoli e offrirgli il ruolo di tronista della prossima edizione.

La padrona di casa del dating-show ha sempre speso belle parole per il romano e per il comportamento rispettoso che ha avuto nei confronti di Lavinia e del "rivale" Corvino. L'atteggiamento di Alessio è piaciuto tanto anche agli opinionisti Gianni e Tina e ai telespettatori, che l'hanno elogiato per la compostezza con la quale ha reagito alla "non scelta".

Le probabilità che l'ex di Angela Nasti venga "promosso" da corteggiatore a protagonista del Trono Classico, dunque, al momento sembrano buone.

La redazione comunque prenderà decisioni sul cast 2023/2024 soltanto a ridosso dell'inizio delle riprese.

Anche nel parterre Over potrebbero esserci dei cambiamenti: da tempo si vocifera del possibile addio dei "veterani" (tra i quali Armando, Riccardo e Roberta) per lasciare spazio a volti nuovi.