Cosa è successo nel corso della registrazione di Uomini e donne di martedì 9 maggio 2023? Le anticipazioni sul talk show pomeridiano di Maria De Filippi rivelano che al centro dell'attenzione c'è stato spazio per la scelta finale di Nicole.

La tronista, a distanza di quasi tre mesi dall'inizio del percorso, ha dovuto portare a termine la sua esperienza, annunciando la scelta finale tra Andrea e Carlo, i due pretendenti arrivati al rush finale di questa avventura.

La scelta finale di Nicole: anticipazioni registrazione Uomini e donne 9 maggio

Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne del 9 maggio, diffuse in rete da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che la tronista si è ritrovata a dover portare a termine il suo percorso e lo ha fatto svelando il nome del pretendente col quale ha deciso di chiudere il suo percorso in studio.

Trattasi di Carlo, il corteggiatore che fino a qualche settimana fa sembrava essere "sfavorito" per la scelta finale.

Ancora una volta Nicole ha sparigliato le carte in tavola e ha deciso di uscire dalla trasmissione con Carlo, pronta a iniziare con lui un nuovo percorso di vita fuori dallo studio della trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Andrea viene rifiutato alla scelta da Nicole: registrazione Uomini e donne 9 maggio

In studio Andrea, nel momento in cui ha appreso il "verdetto", è rimasto abbastanza impassibile, quasi come se si aspettasse che alla fine non sarebbe uscito dal programma insieme alla tronista.

Subito dopo il verdetto finale di Nicole, ecco che in studio c'è stata subito una polemica: Roberta non ha risparmiato una frecciatina alla tronista, ammettendo che in parte si aspettava questa sua decisione, dato che in queste settimane di permanenza in trasmissione ha dimostrato di essere un donna dalle "mille sfaccettature".

Insomma l'ultima stoccata di Roberta prima di salutare definitivamente la sua "nemica".

La scelta di Luca Daffrè scatena polemiche tra i fan di Uomini e donne

In attesa di vedere in onda la scelta finale di Nicole a Uomini e donne, nel corso della registrazione di lunedì pomeriggio c'è stato spazio anche per le riprese legate alla scelta di Luca Daffrè.

Luca ha deciso di andare via dalla trasmissione insieme ad Alessandra, la corteggiatrice che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Una scelta che, tuttavia, ha destato non poche polemiche sui social: in molti sostengono che Luca abbia scelto in poco tempo, motivo per il quale la sua non sarebbe stata una scelta di cuore, bensì dettata dall'esigenza di dover portare a termine questo percorso.