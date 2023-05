La rivalità tra due dark lady della fortunata soap opera Terra Amara avrà un risvolto drammatico. Dagli spoiler turchi si evince che nei nuovi episodi in onda su Canale 5, Hunkar Yaman (Vahide Percin) dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) morirà per mano della nemica Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) che la toglierà di mezzo per impedirle di far venire alla luce i suoi precedenti crimini. Per non essere arrestata, la zia della dottoressa Mujgan (Melike İpek Yalova) simulerà una rapina.

Trame turche, Terra amara: Behice mette fine all’esistenza della signora Yaman

Le prossime puntate della telenovela saranno caratterizzate dall’ennesima uscita di scena di un personaggio principale. Tutto comincerà quando Hunkar e Fekeli decideranno di sposarsi dopo essere tornati insieme. Il giorno seguente la signora Yaman scoprirà grazie a un investigatore privato che Behice prima di mettere piede a Cukurova ha assassinato i suoi due benestanti mariti, facendo credere che siano passati a miglior vita a causa di un infarto: inoltre la matriarca verrà a conoscenza che la sua nemica per portare avanti il suo inganno è stata aiutata dal defunto fratello medico Behzat (Engin Yüksel): Hunkar capirà quindi che Behice si è sbarazzata dei consorti per impossessarsi delle loro ricchezze.

A questo punto la signora Yaman inviterà la sua rivale a recarsi in un luogo abbandonato e quando saranno faccia a faccia le dirà che non riuscirà a separarla da Ali Rahmet. Hunkar farà vedere a Behice le prove per poterla accusare di omicidio e la costringerà ad andarsene dalla città per sfuggire alla giustizia. Quest’ultima si prenderà gioco della signora Yaman, dato che le farà una trappola mortale dopo averle fatto credere di aver ceduto al suo ricatto: in particolare Behice pugnalerà la sua avversaria all’altezza del cuore con un coltello.

Behice getta il cadavere di Hunkar nel fiume, Demir preoccupato per la madre

Non appena Hunkar esalerà l’ultimo respiro, Behice le strapperà tutti i gioielli e la getterà nel fiume per far credere che la stessa sia stata derubata: soprattutto quest’ultima eliminerà ogni traccia per non essere incolpata dell’omicidio.

Nel contempo Demir (Murat Unalmis) avrà modo di leggere la missiva scritta da sua madre per lui e non ancora ultimata, per metterlo al corrente delle sue imminenti nozze con Fekeli.

Yaman dopo la sparizione di Hunkar busserà alla porta di Ali Rahmet, con la convinzione di trovarlo in compagnia della sua promessa sposa. Demir non nasconderà il suo turbamento e temerà il peggio, nell’istante in cui Fekeli gli dirà di non aver incontrato Hunkar.