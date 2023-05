Aurora Tropea finisce al centro delle polemiche per il suo modo di fare a Uomini e donne. Da quando è rientrata all'interno dello studio della trasmissione del pomeriggio di Canale 5 non è passata affatto inosservata, complici le sue dichiarazioni al vetriolo nei confronti di Armando Incarnato.

A puntare il dito contro Aurora ci ha pensato anche un'ex protagonista del talk show: Ursula Bennardo, che in una recente intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni non si è fatta problemi a smascherare la donna.

La dama Aurora finisce al centro delle polemiche a Uomini e donne

Aurora continua a essere uno dei volti più chiacchierati di questo finale di stagione di Uomini e donne.

La dama è finita al centro delle polemiche dopo aver puntato il dito contro Armando Incarnato [VIDEO], accusandolo di aver ingannato la redazione del talk show pomeridiano di Canale 5 e sostenendo che ci sarebbe un manager che si occuperebbe della gestione delle sue attività.

Pesanti accuse che Armando ha rigettato al mittente anche se, nel corso delle ultime puntate del talk show, hanno scatenato un vespaio di critiche.

'Aurora si prepara i copioni per infangare', la dama di Uomini e donne viene smascherata

Sta di fatto che Aurora si è ritrovata anche nel mirino di una ex dama del trono over: Ursula Bennardo, che in una delle sue ultime interviste non è stata affatto tenera nei suoi confronti, al punto da ipotizzare che starebbe seguendo un copione scritto.

"Penso si prepari i copioni per infangare gli altri e provare a emergere, ma non ha capito che lì nessuno è scemo e neanche noi che guardiamo da casa", ha sentenziato Ursula, che ha così smascherato quella che sarebbe la strategia della dama del trono over.

Ursula non ha fatto sconti neppure a un altro volto della trasmissione pomeridiana di Canale 5: Armando Incarnato.

La stoccata di Ursula contro Armando di Uomini e donne

Anche il cavaliere napoletano continua a essere uno dei personaggi più chiacchierati di questa stagione, costantemente al centro dell'attenzione per le sue liti e segnalazioni, ma di rado per le sue nuove frequentazioni.

A tal proposito Ursula ha sottolineato il fatto che dallo scorso settembre a oggi Armando non ha mai conosciuto nuove dame, o quanto meno le sue frequentazioni non sono mai andate a buon fine.

Insomma dubbi e sospetti anche sul conto del cavaliere napoletano, che continua a mettersi in gioco e ad affollare il parterre di Uomini e donne trono over per cercare di trovare la sua anima gemella. Arriverà entro la fine di questa stagione?