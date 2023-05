Altri due episodi e si conclude la settima stagione de Il Paradiso delle Signore. I telespettatori non vedono l’ora di assistere al gran finale, ma allo stesso tempo sono molto curiosi di conoscere quale trama hanno tessuto gli sceneggiatori per l’ottava stagione di questa daily soap anni ’60. In attesa di conoscere gli eventi futuri, il promo dell’episodio che andrà in onda giovedì 4 maggio su Rai 1 ha mostrato agli spettatori televisivi alcune scene piuttosto emozionanti, come il ritorno di Marcello Barbieri e Adelaide di Sant’Erasmo. Anche lo scontro a viso aperto tra Marco di Sant’Erasmo e Roberto Landi ha attirato la curiosità dei fan de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore 7, trame penultimo episodio: Gemma consola Veronica

Nell’episodio della settima stagione de Il Paradiso delle Signore che sarà trasmesso nella giornata di giovedì 4 maggio su Rai 1, Veronica Zanatta rivela a sua figlia di aver lasciato definitivamente Ezio Colombo perché lui è ancora innamorato della moglie Gloria. L’ex cavallerizza tranquillizza la madre, dicendo che anche senza Ezio possono essere ancora una famiglia e l’abbraccia.

Marcello torna a Milano e confida a Salvatore ciò che ha scoperto durante il suo breve soggiorno a Ginevra: 'La contessa si doveva operare'. Il barista Amato, però, trova troppo bizzarro che Adelaide abbia fatto tutto questo mistero per un’operazione chirurgica ed esclama: ‘Non è che siete proprio strani’.

Scontro a viso aperto tra Marco e Roberto

Proprio davanti all’ingresso del Paradiso delle Signore, Marco sfoga la sua rabbia su Roberto. Confuso, il pubblicista Landi chiede all’editore se è successo qualcosa di grave e il fratellino di Tancredi risponde: ‘Succede che ho capito chi sei veramente. Ti ho visto ieri sera al Circolo’.

Preoccupato che i passanti possano scoprire il suo orientamento sessuale, il compagno di Mario cerca di far ragionare il giovane Sant’Erasmo.

Nel frattempo, Ezio spiega a Gemma i motivi della fine della sua storia d’amore con Veronica. Il marito di Gloria sostiene che il bene che vuole a Veronica non svanirà mai, ma la Venere Zanatta interrompe il suo discorso, dicendo che lo capisce perfettamente: ‘Stare con una persona a cui vuoi bene non è la stessa cosa che stare con una persona che ami’.

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni 4 maggio: Adelaide tranquillizza Italo

‘Volevo darti il mio personale in bocca al lupo per l’inaugurazione’, con queste parole Vittorio Conti consegna a Matilde Frigerio un bel mazzo di rose. Nel frattempo, Italo e Adelaide di Sant’Erasmo parlano del loro segreto. Il maggiordomo teme che Marcello metta in pericolo il loro segreto, ma la contessa di Sant’Erasmo lo tranquillizza dicendo: ‘Su Barbieri so di poter contare’.