Chi c'è nel cast della prossima edizione di Uomini e donne e chi rischia di essere escluso dai giochi? L'appuntamento con il talk show pomeridiano di Maria De Filippi riprenderà regolarmente da metà settembre, quando inizierà la nuova stagione su Canale 5.

I volti del trono classico e over si rimetteranno in gioco per cercare di trovare l'anima gemella, con la speranza di trovare la persona adatta a loro.

Tra i volti della vecchia guardia spicca quello della dama Gemma Galgani.

Armando Incarnato in bilico nella nuova stagione di Uomini e donne 2023/2024

La nuova edizione di U&D continuerà a puntare sulla presenza di Gemma in studio. La dama torinese sarà ancora una volta uno dei volti di spicco della trasmissione Mediaset, pronta a mettersi in gioco per cercare di trovare l'anima gemella.

Con lei tornerà anche Riccardo Guarnieri: l'ex fidanzato di Ida Platano sarebbe già riconfermato nel cast della prossima stagione del talk show.

Situazione differente, invece, per Armando Incarnato: al momento il nome del cavaliere napoletano non sarebbe tra quelli certi della prossima stagione.

Tutto dipenderà da come si evolverà l'estate di Armando: riuscirà a trovare una persona con la quale iniziare un percorso di vita stabile e duraturo fuori dagli studi del talk show Mediaset?

Carlo papabile nuovo tronista a Uomini e donne dopo l'addio finale con Nicole

In attesa di scoprirlo l'attenzione sarà incentrata anche sui nuovi tronisti di Uomini e donne 2023/2024. Tra i nomi in lizza spicca quello di Carlo Mancini, reduce dalla fine della sua breve storia d'amore con Nicole.

L'ex tronista di Uomini e donne ha scelto di chiudere con Carlo a distanza di poche settimane dalla scelta finale, svelando di aver capito di non essere innamorata.

Dal prossimo settembre non si esclude che Carlo possa avere la possibilità di rimettersi in gioco come tronista.

Biagio Di Maro in bilico per il ritorno nel cast di Uomini e donne 2023/2024

Per quanto riguarda l'ex cavaliere Biagio Di Maro, nel corso delle ultime settimane si è vociferato di un suo possibile ritorno in trasmissione nel parterre del trono over.

Indiscrezione che al momento non è stata ancora confermata dalla produzione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Nonostante i buoni rapporti tra il cavaliere napoletano e la redazione del programma Mediaset, non ci sarebbe ancora una trattativa certa e ufficiale su questo possibile ritorno in studio da settembre.