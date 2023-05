La tensione nelle trame della soap opera di origini turche Terra amara continua a lasciare il pubblico italiano con il fiato sospeso. Nei nuovi episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche mese, Demir Yaman (Murat Unalmis) e Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) prenderanno un grosso spavento durante un loro scontro nel salone della tenuta Yaman. Il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat) si procurerà una grave ferita in maniera accidentale con una pistola lasciata incustodita.

Trame turche, Terra amara: Yilmaz affronta Demir a una festa

Le anticipazioni sulle prossime puntate della fortunata telenovela, segnalano che Demir interromperà la fuga di Zuleyha (Hilal Altinbilek) e Yilmaz dopo essere stato avvisato da Sermin (Sibel Taşçıoğlu).

Altun non appena suo marito si scaglierà contro di lei, gli dirà di voler divorziare da lui e che Akkaya è al corrente di essere il padre biologico di Adnan. A questo punto a proposito del bambino, Yaman organizzerà la festa di circoncisione anche se Hunkar (Vahide Percin) e Altun non saranno d’accordo, dopo essersi rifiutato di mettere fine al suo matrimonio.

Non appena Çetin Ciğerci (Aras Şenol) lo metterà al corrente dell’evento, Yilmaz si presenterà alla tenuta Yaman per far valere i suoi diritti di padre, visto che affronterà Demir e gli dirà che suo figlio non verrà circonciso.

Adnan in gravi condizioni, Zuleyha, Akkaya e Ali Rahmet preoccupati

Addirittura Akkaya passerà alle maniere forti, dato che in preda alla rabbia minaccerà di uccidere Demir puntandogli contro la sua arma da fuoco per portare con sé il bambino: a distrarre l’ex meccanico e Yaman sarà il rumore di uno sparo proveniente dal piano di sopra.

In particolare si tratterà proprio del piccolo Adnan, che si ferirà con un colpo di pistola nella camera da letto di Yaman dopo averla scambiata per un giocattolo. Zuleyha dopo aver temuto il peggio porterà il figlio Adnan di corsa in ospedale venendo seguita da Hunkar, Demir e Yilmaz.

Altun vieterà alla sua rivale Mujgan di entrare in sala operatoria, con il timore che possa mettere fine all’esistenza di Adnan a causa della sua instabilità mentale e incessante gelosia.

A essere preoccupato per la sorte del bambino, che ovviamente verserà in delle condizioni critiche prima di essere operato sarà anche Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). Mujgan (Melike Ipek Yalova) invece quando vedrà suo marito Yilmaz turbato per l’intervento delicato di Adnan, non farà fatica a capire che ha scoperto la verità sulla paternità del piccolo. Sempre a proposito della dottoressa Hekimoglu, prima del ricovero di Adnan si rifiuterà di concedere il divorzio ad Akkaya.