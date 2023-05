Giorgio Manetti torna in studio a Uomini e donne e si rimette in gioco tra i volti del parterre over? Da un po' di settimane circolano indiscrezioni legate ad un papabile rientro in scena del cavaliere fiorentino nel cast della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Un ritorno che attirerebbe sicuramente l'attenzione degli spettatori, dato che Giorgio avrebbe modo di rivedere la sua ex fidanzata storica, Gemma Galgani.

Ma qual è la verità dei fatti? Questo ritorno ci sarà oppure no? A fare un po' di chiarezza ci ha pensato lo stesso Giorgio.

Giorgio pronto a tornare in studio a Uomini e donne 2023/2024?

Nel dettaglio, Giorgio Manetti è stato uno dei volti indiscussi della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, protagonista di una tormentata e discussa storia d'amore con Gemma.

I due avevano fatto sognare gli spettatori, fino a quando non scelsero di dirsi addio ma, da quel momento in poi, la dama torinese non è più riuscita a trovare un nuovo amore.

E, in una serie di interviste, Gemma ha ribadito più volte che Giorgio resterà per sempre il grande amore della sua vita.

Ebbene, in vista della prossima edizione del talk show, si vociferava di un ritorno di Giorgio nel parterre del trono over [VIDEO].

La verità di Giorgio Manetti su Uomini e donne

Voci che avevano fatto ben sperare i fan della coppia, molti dei quali speravano di rivedere Gemma e Giorgio insieme nello studio della trasmissione di Canale 5.

Ma qual è la verità dei fatti? Giorgio tornerà oppure no? A fare un po' di chiarezza è stato il cavaliere fiorentino che, intervistato dal settimanale "Mio", ha smentito la notizia legata al suo ritorno in scena in trasmissione.

Giorgio ha smentito il suo ritorno nello studio del trono over: a settembre non si rimetterà in gioco tra i volti del parterre senior anche se ha ammesso che gli piacerebbe poter rivedere ancora la sua ex fidanzata.

"Mi piacerebbe incontrarla per un caffè", ha dichiarato Giorgio nella sua intervista ammettendo così che il suo sogno sarebbe quello di poter rivedere ancora Gemma fuori dallo studio del talk show Mediaset.

'Gemma? Mai dire mai', le parole di Giorgio sulla dama di Uomini e donne

"Un ritorno di fiamma con Gemma? Mai dire mai", ha aggiunto ancora Giorgio Manetti che non ha escluso a priori la possibilità di un ritorno di fiamma con la storica dama torinese.

Insomma, non è escluso che Gemma e Giorgio possano rivedersi fuori dallo studio della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, per cercare di instaurare un dialogo sereno dopo la fine della loro tormentata storia d'amore. La dama torinese accetterà l'invito? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.